復讐代行人3～模範タクシー～はどこで見れる？視聴方法まとめ

韓国ドラマ「復讐代行人3～模範タクシー～」が、映像配信サービス「Lemino」で全話独占配信されている。

本記事では、「復讐代行人3～模範タクシー～」の配信予定、視聴放送などを詳しく紹介する。

復讐代行人3～模範タクシー～とは？

「復讐代行人3～模範タクシー～」は、韓国ドラマ「復讐代行人～模範タクシー～」の第3弾。法では救えない被害者に寄り添い、悪に立ち向かってきた〈模範タクシー〉が活躍する痛快復讐エンターテインメントシリーズだ。

今作は日本・福岡市で撮影され、ロケ地から日韓の視聴者の興味を集めている。さらに日本からも竹中直人、笠松将らが特別出演している。

作品概要

脚本

オ・サンホ 「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ

演出

カン・ボスン「浪漫ドクター キム・サブ３」

キャスト

イ・ジェフン：「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「交渉の技術」「シグナル」

キム・ウィソン：「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「ミスター・サンシャイン」

ピョ・イェジン：「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「キム秘書はいったい、なぜ？」

竹中直人（特別出演）：「ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜」「ウォーターボーイズ」「Shall we ダンス？」

笠松将（特別出演）：「フェイクマミー」「リング・ワンダリング」「花と雨」

復讐代行人3～模範タクシー～の配信予定

「復讐代行人3～模範タクシー～」は、「Lemino」全話独占配信中。第1話～第3話は無料配信を行っている。

また、シーズン1とシーズン2も「Lemino」で配信されている。

Lemino視聴方法

「復讐代行人3～模範タクシー～」は、前述の通り動画配信サービス「Lemino」で全話配信される。

3話までは無料配信されるが、全話視聴のためには「Leminoプレミアム」への入会が必要だ。

Leminoプレミアムでは31日間の無料トライアルを実施しており、期間中は「復讐代行人3～模範タクシー～」の視聴だけでなく、映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。

Leminoの無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！