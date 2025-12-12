このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoSCフライブルク
Europa-Park Stadion
team-logoボルシア・ドルトムント
Yuta Tokuma

【12月14日】フライブルクvsドルトムントのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第14節

【鈴木唯人出場予定】2025-26ブンデスリーガ第14節、フライブルク対ボルシア・ドルトムントのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第14節が日本時間2025年12月14日(日)に開催され、鈴木唯人が所属するフライブルクと、ボルシア・ドルトムントが対戦する。

本記事では、フライブルクvsドルトムントの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フライブルクvsドルトムント｜試合日程・キックオフ時間

フライブルクvsドルトムントは、日本時間12月14日(日)にフライブルクのホーム、オイローパ＝パルク・スタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第14節
  • 日時：2025年12月14日(日) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：フライブルク vs ボルシア・ドルトムント
  • 会場：オイローパ＝パルク・スタディオン

フライブルクvsドルトムント｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第14節のフライブルクvsドルトムントは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
ABEMA
(無料中継)		プレミアム登録がおすすめ
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フライブルクvsドルトムントのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

フライブルクvsドルトムント チーム情報

SCフライブルク vs ボルシア・ドルトムント 予想スタメン

SCフライブルクHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
ノア・アトゥボル
28
マティアス・ギンター
3
フィリップ・ラインハート
17
ルーカス・キュブラー
29
フィリップ・トレウ
19
ヤン・ニクラス・ベステ
32
ヴィンチェンツォ・グリフォ
44
ヨハン・マンザンビ
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
6
パトリック・オスターヘッジ
9
ルーカス・ヘーラー
1
グレゴール・コーベル
5
ラミ・ベンセバイニ
23
エムレ・ジャン
4
ニコ・シュロッターベック
10
ユリアン・ブラント
8
フェリックス・ヌメチャ
24
ダニエル・スヴェンソン
2
ヤン・コウト
20
マルセル・ザビッツァー
27
カリム・アデイェミ
9
セール・ギラシ

3-4-2-1

BVBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SCF
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

BVB
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SCF

直近の 5 試合

BVB

0

勝利

0

引分け

5

勝利

4

得点

20
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表

0