【2025年最新版】無料トライアルが利用できるおすすめ動画配信サービス一覧｜料金・作品数・特徴を比較

月額課金のVODが増え続ける中で、「まずは試してから決めたい」という人は多い。そんなときに活用したいのが、各社が提供している無料トライアルだ。一定期間は料金がかからず、配信ラインナップや画質、使い勝手を実際に体験できる。賢く使えば、気になる映画やドラマを無料で視聴することも可能だ。
本記事では、無料トライアルが利用できる動画配信サービスについて紹介する。
動画配信サービスの無料トライアルとは？
動画配信サービス(VOD)の「無料トライアル」とは、有料契約を結ぶ前に一定期間だけ無料でサービスを体験できる仕組みのことを指す。月額課金が主流となった今、どのサービスが自分に合っているかを見極めるために、欠かせないステップとなっている。
無料トライアルの目的はシンプルだ。ユーザーが実際に操作し、画質や作品ラインナップ、使い勝手を肌で感じることで「このサービスなら続けたい」と確信できるようにすること。その体験の中で、自分のライフスタイルや視聴習慣に合うかどうかを判断できる。
無料期間中は、サービスのすべてを本契約と同じ条件で利用できる。操作性や検索機能、字幕や吹き替えの品質、スマホやテレビでの操作感まで、細かな部分を確認する絶好の機会だ。特にVODの場合、作品ラインナップの充実度が満足度を大きく左右する。自分の見たい映画、ドラマ、アニメが揃っているかをチェックしておくといい。
さらに重要なのは、プラットフォームによっては無料期間中に解約すれば一切料金が発生しないという点だ。気軽に試せて、納得すればそのまま契約を継続できる。失敗のリスクを最小限に抑えながら、自分に合ったサービスを選べるのが無料トライアル最大の魅力だ。
※無料体験の利用条件および期間中の解約の可否はプラットフォームによって異なります。加入の際は必ず公式サイトから規約をご確認ください。
無料トライアルが利用できる動画配信サービスは？
無料トライアルが設定されているサービスは、どれも登録からすぐに体験できるのが特徴だ。特にU-NEXTやAmazon Prime Videoのように見放題作品が多いサービスは、初回登録の1ヶ月間で十分に使い心地を確かめられる。アニメ中心ならdアニメストア、韓流やK-POPが好きならLemino、オリジナル作品重視ならApple TV+やDMM TVもおすすめだ。
各社とも無料期間中に解約すれば料金は一切発生しない。気になるサービスをいくつか試し、自分の視聴スタイルに最もフィットするプラットフォームを見つけよう。
|サービス
|月額料金
|無料体験
|主な配信ジャンル
|配信作品数
|Amazon Prime Video
|600円(税込)
|あり(30日間)
|映画・ドラマ・アニメ・オリジナル作品など幅広く配信
|非公開
|U-NEXT(ユーネクスト)
|2,189円(税込)
|あり(31日間)
|映画・ドラマ・アニメ・韓流・バラエティなど全ジャンルが充実
|37万本以上
|Lemino(レミノ)
|990円(税込)
|あり(初月)
|韓国・中国・台湾などアジア作品に特化(韓流ドラマやK-POPライブ多数)
|18万本以上
|Apple TV
|900円(税込)
|あり(7日間)
|Appleオリジナル作品のみ(映画・ドラマ・ドキュメンタリーなど)
|非公開
|dアニメストア
|550円(税込)
|あり(初月)
|アニメ専門(テレビアニメ・劇場版・OVA・2.5次元舞台など)
|6,000本以上
|DMM TV
|550円(税込)
|あり(14日間)
|アニメを軸に舞台・特撮・グラビアなど多ジャンルを配信
|20万本以上
※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※本記事に掲載されている配信情報は2025年10月30日時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。