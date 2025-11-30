このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoヴォルフスブルク
Yuta Tokuma

【12月1日】フランクフルトvsヴォルフスブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第12節

【堂安律出場予定】2025-26ブンデスリーガ第12節、アイントラハト・フランクフルト対ヴォルフスブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第12節が日本時間2025年12月1日(月)に開催され、堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトと、ヴォルフスブルクが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsヴォルフスブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsヴォルフスブルク｜試合日程・キックオフ時間

フランクフルトvsヴォルフスブルクは、日本時間12月1日(月)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第12節
  • 日時：2025年12月1日(月) 3:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs ヴォルフスブルク
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsヴォルフスブルク｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第12節のフランクフルトvsヴォルフスブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

フランクフルトvsヴォルフスブルク チーム情報

フランクフルト vs ヴォルフスブルク スタメン

フランクフルトHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestWOB
23
ミヒャエル・ツェッテラー
4
C
ロビン・コッホ
21
ナサニエル・ブラウン
3
アルトゥール・テアトル
13
ラスムス・クリステンセン
15
エリス・スキリ
27
マリオ・ゲッツェ
20
堂安律
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
8
ファレス・チャイビ
7
アンスガー・クナウフ
1
カミル・グラバラ
4
コンスタンティノス・クリアライキス
26
サエル・クンベディ
25
アーロン・ツェンター
14
イェンソン・シールト
27
C
マクシミリアン・アーノルド
31
ヤニック・ゲルハルト
10
ロヴロ・マイェル
24
クリスティアン・エリクセン
39
パトリック・ヴィマー
9
モハメド・アムーラ

4-2-3-1

WOBAway team crest

SGE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

WOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • D. Bauer

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

WOB
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

WOB

1

Win

3

引分け

1

Win

7

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

0