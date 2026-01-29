Goal.com
Yuta Tokuma

【1月31日】フランクフルトvsレヴァークーゼンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第20節

【堂安律・小杉啓太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第20節、アイントラハト・フランクフルト対レヴァークーゼンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第20節が日本時間2026年1月31日(土)に開催され、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトと、レヴァークーゼンが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsレヴァークーゼンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsレヴァークーゼン｜試合日程・キックオフ時間

アイントラハト・フランクフルトvsレヴァークーゼンは、日本時間1月31日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第20節
  • 日時：2026年1月31日(土) 23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs レヴァークーゼン
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsレヴァークーゼン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第20節のフランクフルトvsレヴァークーゼンは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランクフルトvsレヴァークーゼンのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

フランクフルトvsレヴァークーゼン チーム情報

フランクフルト vs レヴァークーゼン 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestB04
40
カウア
4
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
5
オーレル・アメンダ
16
ヒューゴ・ラーション
15
エリス・スキリ
8
ファレス・チャイビ
13
ラスムス・クリステンセン
21
ナサニエル・ブラウン
20
堂安律
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ
28
ヤニス・ブラスウィッチ
4
ジャレル・クアンサー
16
アクセル・テープ
8
ロベルト・アンドリッヒ
21
ルーカス・バスケス
30
イブラヒム・マザ
19
エルンスト・ポク
7
ヨナス・ホフマン
20
アレハンドロ・グリマルド
24
アレイクス・ガルシア
14
パトリック・シック

3-4-2-1

B04Away team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • デニス・シュミット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
8/14
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

B04
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

B04

0

勝利

0

引分け

5

勝利

4

得点

17
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

順位表

0