フォーミュラE世界選手権2026第3戦のテレビ放送・ネット配信予定

「フォーミュラE世界選手権2026第3戦マイアミ」が、日本時間1月31日(土)に行われる。

本記事では、「フォーミュラE世界選手権2026第3戦」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

フォーミュラE世界選手権2026第3戦日程

「フォーミュラE世界選手権2026第3戦」は予選は1月31日、決勝は2月1日に開催される。

フォーミュラE世界選手権2026第3戦 ｜放送・配信予定

「フォーミュラE世界選手権2026第3戦」は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Formula公式アプリと公式YouTubeチャンネル（※フリー走行のみ）などで配信される。

『J SPORTS』については、衛星放送『J SPORTS』では決勝、ネット『J SPORTSオンデマンド』では予選と決勝を視聴することができる。

また、『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルからも視聴可能だが、『J SPORTSチャンネル』のみ14日間の無料体験期間が設けられている。

■フォーミュラE第3戦マイアミ 放送/配信日程

フォーミュラE世界選手権2026第3戦｜視聴方法

前述の通り、「フォーミュラE世界選手権2026第3戦」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能だ。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。