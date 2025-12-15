FODプレミアム 初月200円キャンペーン実施中！2026年1月6日までの期間限定

フジテレビが運営する動画配信サービス『FOD』が、年末年始キャンペーンを実施している。

本記事では、初月200円になる年末年始キャンペーンの参加手順、おすすめ登録方法を紹介する。

FOD初月200円キャンペーンとは？

『FOD』はフジテレビが運営する動画配信サービスであり、「FODプレミアム」に加入すると他では見られないフジテレビの新旧名作ドラマはもちろん、バラエティやアニメ・映画・スポーツなど、10万本以上の豊富な作品を見放題で視聴することが可能。また、特典として200誌以上の最新雑誌も読み放題となる。

年末年始キャンペーンの期間中、「コンフィデンスマンJP」「続・続・最後から二番目の恋」や、心震える感動の名作「Silent」「ロングバケーション」、胸キュン必至の「波うららかに、めおと日和」「東京ラブストーリー」といった人気作品も多数視聴可能。それだけでなく、最新話を先行配信中の「地獄は善意でできている」などの最新作や、「マイ・ユース」「にこたま(※12/26より配信予定)」などの独占配信作品、フィギュアスケートやバレーボールなどのスポーツ中継も楽しむことができる。

通常の月額はスタンダードコースが1,320円(税込)、ポイントMAXコース(ポイント還元・毎月ポイント付与額が増加)が2,090円(税込)、ライト(広告つき)コースが976円(税込)となっているが、年末年始キャンペーンの期間中に新規登録すると最初の1カ月間の月額が200円(税込)となる。

FOD初月200円キャンペーンの実施期間は？参加条件はある？

初月200円となる年末年始キャンペーンの実施期間は、2025年12月8日(月)～2026年1月6日(火)17:59までとなっている。対象者はFODプレミアムに初めて登録する方のみで、ライトコースは対象外。なお、現在FODプレミアムを利用中の方、または過去に登録・利用歴のある方、または「初月200円キャンペーン」をしたことのある方は対象外だ。

※2カ月目以降は登録したコースの通常料金に自動で移行し、月額料金が発生。

※本キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合があります。

FODのおすすめ加入方法は？

Amazon

『FOD』の配信作品は、Amazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。Amazon『FODチャンネル』でも、同様に2026年1月6日(火)まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となる。Amazonはプライムアカウントさえ持っていればよりお手軽に加入手続きを進めることができるため、おすすめの登録方法だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。