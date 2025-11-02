MLB（メジャーリーグ）は日本時間11月2日(日)、ワールドシリーズ第7戦でトロント・ブルージェイズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

本記事では、ブルージェイズvsドジャース第7戦の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

ブルージェイズ対ドジャース第7戦｜試合日程・開始時間

MLBワールドシリーズ第7戦のトロント・ブルージェイズvsロサンゼルス・ドジャースは日本時間11月2日(日)に開催される。

試合はブルージェイズのホーム「ロジャーズ・センター」で開催。両チーム3勝ずつをあげており、勝利チームがワールドシリーズ覇者となる。

大会：MLBワールドシリーズ第7戦(最終戦)

日時：日本時間11月2日(日)午前9:00開始予定

対戦：ブルージェイズ vs ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）

ブルージェイズ対ドジャース第7戦｜テレビ放送/ネット配信予定

11月2日(日)に開催されるMLBワールドシリーズ第7戦のブルージェイズ対ドジャースは『NHK BS』『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。

ワールドシリーズ第7戦はNHK総合やTBS、日本テレビといった中継実績のある地上波での中継は予定されていない。

『プライムビデオ』では、MLBワールドシリーズの全試合をライブ＆見逃し配信。最終決戦となる第7戦も完全ライブ配信を実施する。30日間無料トライアルを利用すれば追加料金なしで視聴できる。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

MLBワールドシリーズ第7戦｜中継局一覧

2025年のMLBワールドシリーズ第7戦は、『SPOTV NOW』と『Amazon Prime Video』、『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』でライブ配信される。

その他では『NHK BS』が一部サブチャンネルを用いて中継予定。衛星放送『J SPORTS』は録画放送となる。なお、地上波中継、J SPORTSオンデマンドでのライブ配信はないので注意が必要だ。

配信サービス 形態 第7戦の中継 Amazon Prime Video ネット ライブ＆見逃し配信 SPOTV NOW ネット ライブ＆見逃し配信 MLB.tv(Amazonあり) ネット ライブ＆見逃し配信 J SPORTS 衛星放送 録画放送 NHK 衛星放送 BSで中継(NHK総合はなし)

※一部BSサブチャンネルで中継

MLBポストシーズンのおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！無料トライアル視聴可能

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBワールドシリーズ全試合が視聴可能となる。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

プライムビデオ30日間無料体験登録方法

【SPOTV NOW】全試合日本語実況・解説付き配信！

SPOTV NOW

前述の通り、MLBポストシーズン2025の全試合が日本語実況・配信付きで視聴できるのは『SPOTV NOW』だけだ。『SPOTV NOW』の料金は、ベーシック月間プランが月額2,000円(税込)、1080p高解像度や広告なしとなるプレミアム月間プランは月額3,000円(税込)。両方のプランで、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

登録方法は以下の通り。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

