映画 それいけ！アンパンマン　チャポンのヒーロー！の配信視聴方法

『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』がU-NEXTで11月19日(水)より4K画質で独占レンタル配信される。

本記事では『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』の配信日程は？

『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』は11月19日(水)より独占配信が開始。2026年6月30日（火）まで視聴可能だ。

あらすじは、いつものようにパトロールしていたアンパンマンは、空から落ちてきた不思議な男の子・チャポンと出会う。アンパンマンと一緒に行動するうちに、彼のようなヒーローに憧れるチャポン。しかしチャポンの秘密を知るばいきんまんから衝撃の真実が明かされていく。

『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』のテレビ放送/ネット配信予定

『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』は、「U-NEXT(ユーネクスト)」で独占レンタル配信される。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』 のU-NEXT視聴方法

『映画 それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』は、U-NEXTで独占レンタル配信される。そのため、視聴料金499円（税込）を支払い、レンタル購入する必要がある。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。