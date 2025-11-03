2025年FIFPRO男子ワールドイレブンが決定！ 昨季3冠のPSGから最多5選手

2025年のFIFPRO（国際プロサッカー選手会）男子ワールドイレブンが発表された。

プロフットボール選手の投票によって決められる唯一の国際フットボールアウォードであるFIFPROワールドイレブン。68カ国、2万人以上のプロ選手が投票を行い、2025年のチーム・オブ・ザ・イヤーが決定した。

今年の男子ワールドイレブンには、UEFAチャンピオンズリーグを含む3冠を達成したパリ・サンジェルマンから最多となる5選手が選出。また、バルセロナで大ブレイクしたラミン・ヤマルは、2018年に当時の史上最年少で選出されたキリアン・エンバペの19歳を上回る史上最年少となる18歳の若さでワールドイレブン入りが決まった。

2025年FIFPROワールドイレブンは以下の通り。※（）内は国籍/所属先

▼GK

ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア／パリ・サンジェルマン→マンチェスター・シティ）

▼DF

フィルジル・ファン・ダイク（オランダ／リヴァプール）

アクラフ・ハキミ（モロッコ／パリ・サンジェルマン）

ヌーノ・メンデス（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

▼MF

ジュード・ベリンガム（イングランド／レアル・マドリー）

コール・パーマー（イングランド／チェルシー）

ペドリ（スペイン／バルセロナ）

ヴィティーニャ（ポルトガル／パリ・サンジェルマン）

▼FW

ウスマン・デンベレ（フランス／パリ・サンジェルマン）

キリアン・エンバペ（フランス／レアル・マドリー）

ラミン・ヤマル（スペイン／バルセロナ）