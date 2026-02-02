「ユニリーバ・ジャパン」が、FIFAワールドカップ2026™(2026年W杯)を応援するキャンペーンとして「#Team12」を実施している。

本記事では、「#Team12」のキャンペーン内容や参加方法、応募条件を詳しく紹介する。

ユニリーバ×FIFAワールドカップ2026™のコラボとは？

世界最大級の消費財メーカーの日本法人であるユニリーバ・ジャパンは、FIFAワールドカップ2026™のオフィシャルスポンサーに就任。同大会を応援するキャンペーンとして、「#Team12」を実施していくことが決定した。

「#Team12」は、「ピッチに立つ11人の選手を応援するすべての人は12人目のプレイヤー。そんな懸命に応援するみんなを、毎日を懸命に生きるみんなを、日常のあらゆるシーンで生活を後押しするユニリーバ・ジャパンが応援し、“12人目の選手”として主役にしていきたい」という思いが込められて行われるキャンペーン。全国の店頭およびSNSを通じ、観戦チケットのプレゼントなど様々なキャンペーンが実施される。

W杯チケットが120名に当たる！店頭キャンペーンの参加方法・応募条件

ユニリーバ・ジャパンは、2026年1月26日(月)～3月16日(月)の期間に店頭キャンペーンを実施。期間中に対象のユニリーバ製品(ジフ・ドメスト・ヴァセリンを除く)を購入し、公式Webサイトから応募すると、購入金額に応じて抽選で賞品が当たる。

最大の目玉は、購入金額4,800円(税込)以上で応募できる「FIFAワールドカップ2026™日本戦チケット」で、当選人数は120名。その他にも、購入金額2,500円(税込)以上で「えらべるPay12,000円」が120名、購入金額1,200円(税込)以上で「えらべるPay1,212円」が1,212名に当たる。

参加条件および応募手順は以下の通り。

項目 内容 キャンペーン名 店頭キャンペーン：購入金額に応じて観戦チケットが計120名様に当たる！ 実施期間 2026年1月26日(月)～

2026年3月16日(月) 応募手順 ①対象のユニリーバ製品(ジフ・ドメスト・ヴァセリンを除く)を購入



②公式Webサイトから応募



③あとは抽選結果を待つだけ！ 賞品 【購入金額4,800円(税込)以上】

FIFAワールドカップ2026™

日本戦チケット｜120名(1枚/名)



【購入金額2,500円(税込)以上】

えらべるPay12,000円｜120名



【購入金額1,200円(税込)以上】

えらべるPay1,212円｜1,212名

※応募には条件を満たすレシートの登録が必須。

※キャンペーン内容は変更となる場合があります。最新情報はユニリーバ・ジャパン公式サイトをご確認ください。

店頭キャンペーン参加の詳細手順・注意点は？

店頭キャンペーンに参加したい場合、公式Webサイトに遷移した後にユニリーバメンバーズ登録およびログインを行い、応募コースを選択する必要がある。さらに、応募時には条件を満たすレシート情報を入力しなければならないため、購入時のレシートは捨てずにとっておこう。

Webサイトの操作手順

公式Webサイトにアクセス ユニリーバメンバーズに会員登録・ログイン(メールアドレス・FacebookID・LINE IDのいずれかで会員登録可能) 応募コースを選択 レシートを登録し、必須情報を入力

その他のキャンペーンは？

ユニリーバ・ジャパンは、店頭キャンペーン以外にも魅力的な策を実施。2026年1月26日(月)～2月24日(火)の期間中は、「Dove」X公式アカウント(@Dove_JP)をフォローし、キャンペーンポストをリポストした方が抽選に参加できるSNSキャンペーンも行われる。

賞品は、「FIFAワールドカップ2026™ 日本戦チケット + 約100万円相当の宿泊パッケージ」が1組2名、「FIFAワールドカップ2026™ 日本戦チケット」が29組58名となっている。賞品は計30組60名となり、1カ月間毎日当選者が出る仕組みだ。

ユニリーバ・ジャパンは今後も大会本番にかけてさらに熱狂を生み出せるようなキャンペーンを展開予定だと伝えているため、続報も要チェックだ。

SNSキャンペーン参加方法[開催期間：2026/1/26(月)～2/24(火)]