テア・シュテーゲン、W杯出場の夢は絶たれるか…ドイツ代表指揮官「マルク本人にとってさらに辛いもの」

これまでドイツ代表の正GKとして主要大会に出場したことのないGKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、今夏のワールドカップ出場も危ぶまれるようだ。ドイツ誌『キッカー』によると、ユリアン・ナーゲルスマン監督は、その代表復帰の可能性を断念しつつあるという。

今季、バルセロナでジョアン・ガルシアに正GKの座を奪われたシュテーゲンは、出場機会を求めて今冬の移籍市場でジローナにレンタル移籍。ワールドカップ（W杯）出場を目指すドイツ代表GKは、先月26日のヘタフェ戦（1-1）で新天地デビューを果たし、好セーブを披露。しかし、同31日のオビエド戦（0-1）でハムストリングを負傷し、スペインメディアによると、手術が必要で、数カ月の離脱を余儀なくされるという。

これを受け、ナーゲルスマン監督は「マルクはちょうど戻ってきて、非常に良い状態にあった。みんな彼の代表復帰を大いに楽しみにしていた。今後も引き続き彼を欠くことになる。しかし、マルク本人にとってこの挫折は、もちろんさらに辛いものだろう」とコメント。W杯メンバー発表前の最後のインターナショナルウィークで臨むスイス代表（3月27日）やガーナ代表（同30日）との親善試合までの復帰は難しいと示唆した。

また、同監督は、昨年6月のフランス代表とのネーションズリーグ3位決定戦（0-2）がドイツ代表での最後の試合となった33歳の守護神に向けて、励ましの言葉を送った。「今大切なのは、健康を取り戻すこと、落ち着いて過ごすこと、そしてプレッシャーをかけないことだ。全員、彼を支えている」と語っている。

なお、現在ドイツ代表の正守護神を務めているのは、ホッフェンハイムのGKオリヴァー・バウマン。シュトゥットガルトGKアレクサンダー・ニューベル、アウクスブルクGKフィン・ダーメンが第2、第3GKを務めている。