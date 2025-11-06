FIA 世界耐久選手権 第8戦 バーレーン8時間レースの放送予定・日程・視聴方法

FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レース2025が日本時間11月6日(木)から8日(土)に開催される。

本記事では、FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レース2025のテレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

FFIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レース2025はいつ開催？

大会期間は11月6日(木)から8日(土)。フリー走行や予選、そして注目の「ハイパーポール」を経て、決勝へと突入する。決勝は11月8日(土)20:00スタート、翌4:00フィニッシュのスケジュールで実施される。

日程・開始時間

日付(日本時間) セッション 時間帯 11月6日(木) フリープラクティス1 18:15- 11月6日(木) フリープラクティス2 23:00- 11月7日(金) フリープラクティス3 18:00- 11月7日(金) ハイパーポール 22:40- 11月8日(土) 決勝 20:00-

※時間は変更となる可能性があります。最新情報はJ SPORTS公式サイトなどでご確認ください。

テレビ放送予定

FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第8戦 ｜無料視聴方法

前述の通り、「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第8戦」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間無料トライアルが利用可能となる。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

