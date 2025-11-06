このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Le Mans　fia(C)Getty Images
「FIA 世界耐久選手権 第8戦 バーレーン8時間耐久レース」はAmazon J SPORTSでお得に視聴可能！
GOAL

FIA 世界耐久選手権 第8戦 バーレーン8時間レースの放送予定・日程・視聴方法

FIA 世界耐久選手権 第8戦 バーレーン8時間耐久レースの中継予定・ネット配信予定を紹介。

無料体験でお得に視聴

J SPORTS

FIA 世界耐久選手権 2025
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

Amazon「J SPORTS」でお得に視聴

Amazon Prime Videoチャンネル

Amazon「J SPORTS」なら無料体験でお得に視聴！

FIA 世界耐久選手権 を視聴

FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レース2025が日本時間11月6日(木)から8日(土)に開催される。

FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レースはAmazon J SPORTSでお得に視聴可能！無料体験に登録

本記事では、FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レース2025のテレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

FFIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レース2025はいつ開催？

大会期間は11月6日(木)から8日(土)。フリー走行や予選、そして注目の「ハイパーポール」を経て、決勝へと突入する。決勝は11月8日(土)20:00スタート、翌4:00フィニッシュのスケジュールで実施される。

FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レースはAmazon J SPORTSでお得に視聴可能！無料体験に登録

日程・開始時間

日付(日本時間)セッション時間帯
11月6日(木)フリープラクティス118:15-
11月6日(木)フリープラクティス223:00-
11月7日(金)フリープラクティス318:00-
11月7日(金)ハイパーポール22:40-
11月8日(土)決勝20:00-

※時間は変更となる可能性があります。最新情報はJ SPORTS公式サイトなどでご確認ください。

FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レースはAmazon J SPORTSでお得に視聴可能！無料体験に登録

テレビ放送予定

日時

放送内容

テレビ

ネット

11/7(金)
21:50-		予選なしJ SPORTS(Amazon無料体験あり)
J SPORTSオンデマンド
11/8(土)
19:30-		決勝J SPORTS 3J SPORTS(Amazon無料体験あり)
J SPORTSオンデマンド

FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第8戦 ｜無料視聴方法

j sports amazon

前述の通り、「FIA 世界耐久選手権(WEC) 2025 第8戦」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能で、14日間無料トライアルが利用可能となる。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

FIA世界耐久選手権第8戦バーレーン8時間耐久レースはAmazon J SPORTSでお得に視聴可能！無料体験に登録

0