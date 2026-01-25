このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
watanabe tsuyoshi(C)Getty Images
Ray Sasaki

フェイエノールト渡辺剛、足首負傷で途中交代…指揮官ファン・ペルシ「重傷ではないことを願っている」

【欧州・海外サッカーニュース】渡辺剛が途中交代を余儀なくされたフェイエノールト（エールディヴィジ）は4-2でヘラクレスに勝利した。

エールディヴィジ、プレミア、ラ・リーガなどを配信！

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックを特設ページからお得に登録！

エールディヴィジ(毎節3試合ライブ配信)、プレミアリーグ、ラ・リーガ、FAカップ

コパ・デル・レイ、スーペルコパが視聴可能！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録で特典が利用可能

今すぐ登録

フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督は、渡辺剛の状態について語った。

25日に行われたエールディヴィジ第20節でフェイエノールトはホームでヘラクレスと対戦。23分にレオ・ザウアーの得点でフェイエノールトが先制するも、29分にPKから失点して同点に。それでも、35分にジョーダン・ボスがネットを揺らして勝ち越すと、83分にアニス・ハジ・ムーサ、2分後にキャスパー・テングシュテットにも得点が生まれた。試合終了間際に1点を失ったものの、フェイエノールトが4-2でヘラクレスに快勝した。

この試合には、上田綺世とともに渡辺も先発出場。しかし、後半に負傷して63分に交代を余儀なくされた。フェイエノールトではその他にも、さらに3選手が負傷または脚を攣り、途中交代を強いられていた。

フェイエノールトのファン・ペルシ監督は、試合後にオランダ『ESPN』で渡辺の状態について「試合後に判断することは簡単ではない。しかし、彼は足首を捻ったと思う。問題はどの程度重傷であるかということだ。様子を見てみなければならない。我々全員が彼が重傷ではないことを願っている」とコメントした。

ワールドカップイヤーに入ったが、現在日本代表には負傷者が相次いでおり、モナコの南野拓実が膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、クリスタル・パレスの鎌田大地やレアル・ソシエダの久保建英はハムストリングの負傷で現在離脱中。渡辺も離脱が長引くようなことがあれば、代表チームにとって大きな痛手になり得る。

ヨーロッパリーグ
ベティス crest
ベティス
BET
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
広告
0