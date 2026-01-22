2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月23日(金)に開催。上田綺世と渡辺剛の所属するフェイエノールトと、シュトゥルムが対戦する。

本記事では、フェイエノールトvsシュトゥルムのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フェイエノールトvsシュトゥルムの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第7節のフェイエノールトvsシュトゥルムは、フェイエノールトのホーム「フェイエノールト・スタジアム」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第7節

日程：2026年1月23日(金)2:45キックオフ／日本時間

カード：フェイエノールト vs シュトゥルム

会場：フェイエノールト・スタジアム

フェイエノールトvsシュトゥルムの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フェイエノールトvsシュトゥルムの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

フェイエノールトvsシュトゥルム チーム情報

フェイエノールト vs シュトゥルム 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ロビン・ファン・ペルシー 予想スタメン 控え選手 マネージャー F. Ingolitsch

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

