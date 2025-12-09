このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
「今節の絶対的なスター」フェイエノールト上田綺世が現地メディアの週間MVPに輝く！NEC塩貝健人とともにベストイレブン入り

【欧州・海外サッカーニュース】フェイエノールト（エールディヴィジ）の上田綺世は、PECズヴォレ戦で4得点を決める大活躍を残した。

フェイエノールトの上田綺世が現地メディアから高評価を受けた。

6日のPECズヴォレ戦に先発した上田は、11分に先制点を挙げると、20分に追加点。3-0で迎えた42分にはハットトリックとなる得点を挙げる。さらに、後半に入っても勢いは止まらず、55分にキャリアハイとなる1試合4得点を記録してチームに5点目をもたらした。試合はその後、両チームが1点ずつを取り合って、フェイエノールトが6-1でズヴォレに快勝した。

エールディヴィジ第15節終了後、現地メディアは週間ベストイレブンを発表。『Voetbal International』の週間ベストイレブンに選出された上田は、9点の全体最高評価を受けてプレイヤー・オブ・ザ・ウィークに輝いた。

また、『VoetbalPrimeur』でも上田は今節のベストイレブンに選出。同メディアは日本代表FWのパフォーマンスについて「今節の絶対的なスター選手。そうでないわけがない。来たるワールドカップでオランダと対戦するに日本のウエダは覚醒し、PEC相手にフェイエノールトの6点のうち4得点を決めた。エールディヴィジでの得点数は18に上り、どこまで得点数を伸ばせるのだろうか？」と評価した。

その他、上田は『ESPN』でもプレイヤー・オブ・ザ・ウィークに輝き、3-2で勝利したフォレンダム戦で決勝点をマークした塩貝健人とともに週間ベストイレブン入り。『voetbalzone』でも上田は今節のベストイレブンに選出された。

