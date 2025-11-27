「良いストライカーの条件すべてに当てはまる」今季13得点の上田綺世をファン・ペルシが絶賛！

フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督は、今シーズン好調を維持する日本代表FW上田綺世について語った。

2023年夏にセルクル・ブルッヘからフェイエノールトに加入した上田。移籍1年目と2年目は負傷もあってなかなか期待に応えられなかったが、3年目となる今季は開幕から絶好調。ここまでエールディヴィジ13試合に出場し、得点ランキングトップとなる13ゴールを記録している。

そんな上田について、昨季途中に就任して指導を続けるファン・ペルシ監督は、27日に行われるヨーロッパリーグのセルティック戦を前にした会見でこう語った。

「彼には信じられないほど力強いシュートがあり、フリーキックを蹴ることだってできる。ただ、ボールの後ろに立とうとはしないね。おそらく文化的な違いがあるのだろう。良いストライカーの条件について話すのなら、彼はそのすべての条件に当てはまっているよ」

「確かに、もっと上手くやれるところもあると思う。倒れるタイミングだったり、もう少し体の使い方を上手くするとかね。（相手からよく蹴られていることに対して）やり返すことだってできるし、最高のストライカーたちはそうやってきた。それも重要な要素の1つだよ。でも彼はチームプレイヤーであり、彼と働けることは楽しいね。彼にはまだまだ伸びしろがあるよ」