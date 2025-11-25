ボクシング興行「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 146(フェニックスバトル146)」が、11月27日(木)に行われる。

本記事では、フェニックスバトル146の日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

フェニックスバトル146はいつ？

フェニックスバトル146は、2025年11月27日(木)に後楽園ホール(東京)で開催。開始時刻は18:00予定となっている。

当日は全7試合が予定されており、OPBF東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチのワチュク・ナァツvs緑川創、日本スーパーフェザー級タイトルマッチの奈良井翼vs梶野翔太、スーパーフェザー級1,000万トーナメント開幕戦のそれいけ太一vs砂川隆祐などが行われる。

フェニックスバトル146の対戦カード一覧

フェニックスバトル146の対戦カードおよび試合順は以下の通り。

試合順 階級 対戦カード メイン OPBF東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチ10回戦 ワチュク・ナァツ（八王子中屋） vs 緑川 創（EBISU K's BOX） 6 日本スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦 奈良井 翼（RK蒲田） vs 梶野 翔太（角海老宝石） 5 スーパーフェザー級8回戦 渡邊 海（ライオンズ） vs スラサック・チャムカウ（タイ） 4 スーパーフェザー級1,000万トーナメント&最強挑戦者決定戦8回戦 それいけ太一（KG大和） vs 砂川 隆祐（沖縄ワールドリング） 3 日本ウェルター級最強挑戦者決定戦8回戦 皆川 直輝（平仲BS） vs 浦嶋 将之（角海老宝石） 2 ライト級6回戦 中谷 清彩人（EBISU K's BOX） vs 鈴木 龍（元気） 1 56.6kg契約4回戦 倉持 夏輝（大里KNUCKLE） vs 沖山 海人（八王子中屋）

フェニックスバトル146のテレビ放送・ネット配信予定

「フェニックスバトル146」は、ネット『Leminoプレミアム』での独占ライブ配信を予定。ライブ配信開始時刻は2025年11月27日(木)17:55に予定されており、アーカイブ配信は025年11月27日(木)23:00から視聴可能となる。

その他のプラットフォームでのネット配信や、地上波テレビ放送などは予定されていない。

大会名：NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 146

試合数：全7試合

中継： Leminoプレミアム 独占

独占 ライブ配信：2025年11月27日(木)17:55～

アーカイブ配信：2025年11月27日(木)23:00～

フェニックスバトル146のおすすめ視聴方法

前述の通り、フェニックスバトル146は月額990円(税込)の有料プラン『Leminoプレミアム』で独占配信。しかし、『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中も「フェニックスバトル146」など対象作品の視聴が可能。その他にも、映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。

Leminoの無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本作品の配信情報は2025年11月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。