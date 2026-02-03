Goal.com
Yuta Tokuma

FC東京 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するFC東京の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

百年構想リーグのFC東京戦を観るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ！最安値＆ポイント還元DAZN月額最安値で登録

本記事では、J1百年構想リーグに出場するFC東京の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

FC東京｜最新試合予定・放送局

FC東京 対 鹿島アントラーズ
DMM×DAZNホーダイ
FC東京 対 浦和レッズ
DMM×DAZNホーダイ
川崎フロンターレ 対 FC東京
DMM×DAZNホーダイ
FC東京 対 柏レイソル
DMM×DAZNホーダイ

FC東京｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1田中　颯徳島／新加入
GK31小林　将天 
GK58後藤　亘 
GK81キム　スンギュ 
DF2室屋　成 
DF3森重　真人 
DF4木本　恭生鳥栖／復帰
DF5長友　佑都 
DF6バングーナガンデ　佳史扶 
DF15大森　理生今治／復帰
DF17稲村　隼翔セルティック／期限付き移籍
DF24アレクサンダー　ショルツ
DF32土肥　幹太 
DF42橋本　健人新潟／新加入
DF44鈴木　楓 
DF50東　廉太北九州／復帰
MF8高　宇洋 
MF10東　慶悟
MF18橋本　拳人
MF21菅原　悠太 
MF22遠藤　渓太 
MF23佐藤　龍之介岡山／復帰
MF27常盤　亨太 
MF33俵積田　晃太 
MF37小泉　慶 
MF38田中　希和 
MF48荒井　悠汰 
MF71山田　楓喜京都／新加入
MF77北原　槙
FW9マルセロ　ヒアン鳥栖／完全移籍※背番号変更
FW11小柏　剛 
FW16佐藤　恵允 
FW26長倉　幹樹浦和／完全移籍
FW28野澤　零温 
FW39仲川　輝人 
FW55尾谷　ディヴァインチネドゥ 
FW88山口　太陽 

FC東京戦のおすすめ視聴方法

FC東京が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

