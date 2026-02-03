明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するFC東京の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
FC東京｜最新試合予定・放送局
FC東京｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|田中 颯
|徳島／新加入
|GK
|31
|小林 将天
|GK
|58
|後藤 亘
|GK
|81
|キム スンギュ
|DF
|2
|室屋 成
|DF
|3
|森重 真人
|DF
|4
|木本 恭生
|鳥栖／復帰
|DF
|5
|長友 佑都
|DF
|6
|バングーナガンデ 佳史扶
|DF
|15
|大森 理生
|今治／復帰
|DF
|17
|稲村 隼翔
|セルティック／期限付き移籍
|DF
|24
|アレクサンダー ショルツ
|DF
|32
|土肥 幹太
|DF
|42
|橋本 健人
|新潟／新加入
|DF
|44
|鈴木 楓
|DF
|50
|東 廉太
|北九州／復帰
|MF
|8
|高 宇洋
|MF
|10
|東 慶悟
|MF
|18
|橋本 拳人
|MF
|21
|菅原 悠太
|MF
|22
|遠藤 渓太
|MF
|23
|佐藤 龍之介
|岡山／復帰
|MF
|27
|常盤 亨太
|MF
|33
|俵積田 晃太
|MF
|37
|小泉 慶
|MF
|38
|田中 希和
|MF
|48
|荒井 悠汰
|MF
|71
|山田 楓喜
|京都／新加入
|MF
|77
|北原 槙
|FW
|9
|マルセロ ヒアン
|鳥栖／完全移籍※背番号変更
|FW
|11
|小柏 剛
|FW
|16
|佐藤 恵允
|FW
|26
|長倉 幹樹
|浦和／完全移籍
|FW
|28
|野澤 零温
|FW
|39
|仲川 輝人
|FW
|55
|尾谷 ディヴァインチネドゥ
|FW
|88
|山口 太陽
FC東京戦のおすすめ視聴方法
FC東京が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可