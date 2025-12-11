このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoステアウア・ブカレスト
Arena Nationala
team-logoフェイエノールト
Yuta Tokuma

【12月12日】FCSBvsフェイエノールトのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【上田綺世・渡辺剛出場予定】12月12日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第6節、FCSB対フェイエノールトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月12日(金)に開催。ルーマニアのFCステアウア・ブカレスト(FCSB)と、上田綺世・渡辺剛が所属するフェイエノールトが対戦する。

本記事では、FCSBvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

FCSBvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第6節のFCSBvsフェイエノールトは、FCSBのホーム「アレーナ・ナツィオナーラ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月12日(金) 5:00キックオフ／日本時間
  • カード：FCSB vs フェイエノールト
  • 会場：アレーナ・ナツィオナーラ

FCSBvsフェイエノールトの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、FCSBvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶ヨーロッパリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

FCSBvsフェイエノールト チーム情報

ステアウア・ブカレスト vs フェイエノールト 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エリアス・ハラランブス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロビン・ファン・ペルシー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCS
-直近成績

ゴールを許す
3/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

FEY
-直近成績

ゴールを許す
12/11
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

順位表

