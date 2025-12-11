2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月12日(金)に開催。ルーマニアのFCステアウア・ブカレスト(FCSB)と、上田綺世・渡辺剛が所属するフェイエノールトが対戦する。

本記事では、FCSBvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

FCSBvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第6節のFCSBvsフェイエノールトは、FCSBのホーム「アレーナ・ナツィオナーラ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第6節

日程：2025年12月12日(金) 5:00キックオフ／日本時間

カード：FCSB vs フェイエノールト

会場：アレーナ・ナツィオナーラ

FCSBvsフェイエノールトの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、FCSBvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOW

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶ヨーロッパリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

FCSBvsフェイエノールト チーム情報

ステアウア・ブカレスト vs フェイエノールト 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー エリアス・ハラランブス 予想スタメン 控え選手 マネージャー ロビン・ファン・ペルシー

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表