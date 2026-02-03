アウクスブルクが18歳日本人FWを獲得。テストマッチで4得点挙げ「確かな実力示した」

アウクスブルクはセレッソ大阪育ちの小野田亮汰（18）を獲得したことを発表した。契約は2030年まで。

小野田は現在18歳のFWで、スピードがありセンターフォワードやウイングなどでプレー。2週間前からアウクスブルクのU-23チームの練習に参加し、テストマッチで4ゴールを挙げるなどの活躍をみせた。すると、アウクスブルクとの契約を勝ち取り、以下のように喜びを語っている。

「ドイツでプレーし、いつかブンデスリーガに昇格することは、僕の長年の夢でした。そのため、FCアウグスブルクの選手になれたことを大変嬉しく、誇りに思っています。ポール・レンツ・アカデミーのプロフェッショナルな環境、トレーニングの条件、そしてサポートは、人間としても、サッカー選手としても成長するのに理想的です。この機会を与えてくれたFCAに心から感謝しています」

また、スポーツディレクターのベニー・ヴェーバー氏は「小野田は1週間のトライアルで、私たちに強い印象を残した。U-23最終親善試合では、4得点を挙げただけでなく、そのプレーで確かな実力を示した。彼は非常に才能に恵まれており、この環境でさらなる成長ができると確信している」と期待した。