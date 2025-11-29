リーズ指揮官がケガ“装った”ドンナルンマに「ルールを曲げるのは好ましくない」

リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督がマンチェスター・シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマを非難した。

リーズは29日、プレミアリーグ第13節でマンチェスター・シティと対戦。2点を先行されるも、後半に田中碧のプレーから1点を返すと、PKで同点に。それでも、終了間際にフィル・フォーデンのゴールを許し、2-3と惜敗している。

ファルケが不満を漏らしたのはドンナルンマのプレー。リーズが同点に追いつく前、ドンナルンマは治療を受けるために倒れ、試合が中断する2分間にペップ・グアルディオラ監督は選手たちをタッチラインに呼び、新たな指示を出すことができた。「彼がなぜ倒れたのかは誰もが知っている」とファルケ監督は語った。

「これは大した問題ではない。彼がなぜ倒れたのかは明白だ。フェアプレーの精神に則った行動なら？ もしこうあるべきなら、私は黙っておく。解決策を見つけるのは当局次第だ。この時点で第4審判に何かしたいかと尋ねる。我々の手は縛られている。選手たちにフェアプレーやスポーツマンシップといったサッカーのルールをきちんと教えず、チームトークをするためにルールを曲げたり、偽の怪我をしたりするのは、個人的には好ましくない。しかし、ルールの範囲内であれば文句は言えない」