FAカップ4回戦の対戦カード決定! 南野所属のリヴァプールは格下との対戦へ

4回戦の組み合わせが6日、決定した。

3回戦ではマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムが引き分けで再試合に。一方、王者マンチェスター・シティやリヴァプール、アーセナル、チェルシーなどの強豪は順当に突破した。

組み合わせの結果、FW南野拓実が所属するリヴァプールは、ブリストル・シティ(2部)vsシュルーズベリー(3部)の勝者と4回戦で激突。前回王者のマン・Cは、フルアム(2部)と対戦する。

そのほか、DF吉田麻也が所属するサウサンプトンは、ミドルズブラ(2部)vsトッテナムの勝者と対戦。FW武藤嘉紀が所属するニューカッスル・ユナイテッドは、ロッチデール(3部)との再試合で勝利して勝ち上がれば、4回戦でオックスフォード(3部)と相まみえる。

FAカップ4回戦は、1月24日から27日にかけて開催される予定。