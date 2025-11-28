このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【レッドブル角田裕毅出場予定】2025シーズンF1全セッションをライブ＆見逃し配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値でお得
F1第23戦カタールGPのタイムスケジュール

【レッドブル角田裕毅出場予定】2025シーズンF1(Formula1)世界選手権第23戦カタール・グランプリ(カタールGP)のタイムスケジュールを紹介。各セッション(フリー走行・予選・決勝)の開始時刻は？

レッドブル角田裕毅に注目！

F1

【角田裕毅が名門レッドブルで出場】2025シーズンのF1はDAZNが配信

「DMM×DAZNホーダイ」で全セッションライブ＆見逃し配信！

★ポイント最大1,650pt付与、縛りなしでいつでも解約OK

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額最安値

角田裕毅出場のF1はDAZNでライブ配信！

最安値で視聴

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第23戦のカタール・グランプリ（カタールGP）が、11月28日(金)～11月30日(日)にラスベガス市街地サーキットで開催される。

本記事では、2025年F1カタールGPのタイムスケジュールを紹介する。

F1第23戦カタールGP｜タイムスケジュール

2025年のF1第23戦カタールGPは、11月28日(金)～11月30日(日)に開催される。

カタールGPの各セッション開始時刻

※日本時間

日時（日本時間）セッション
11月28日(金)
22:30-23:30		フリー走行1
11月29日(土)
2:30-3:30		SQ
11月29日(土)
23:00-24:00		スプリント
11月30日(日)
3:00-4:00		予選
12月1日(月)
1:00-		決勝

※表記は日本時間

F1第23戦カタールGP｜放送/配信予定

2025年F1は、テレビ放送CS『フジテレビNEXT』、ネット配信『DAZN』で全戦全セッションライブ中継・配信される。その他の放送局での中継は予定されていない。

2025シーズンF1のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai banner

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

