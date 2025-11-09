F1を見るならどこがおすすめ？無料配信はある？視聴サイト比較

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権はいくつかのストリーミングサービスで配信されている。どこがおすすめなのか、そして無料配信はあるのか、いくつか比較していく。
F1はどこで見られる？
2025年のF1世界選手権は、DAZN、フジテレビNEXT、フジテレビNEXTsmart（ネクスマ）で引き続き視聴できるほか、ABEMAの「ABEMA de DAZN」でもライブ配信される。
DAZNやABEMAはスマホ・PC・タブレットでの視聴はもちろん、Fire TV Stick経由でテレビ視聴も可能だ。
各サイトの比較
|放送・配信局
|月額
|チャネル
|配信
|見逃し配信
|DMM×DAZNホーダイ
|3,480円(税込)
|ネット
|あり
|あり
|DAZN
|4,200円(税込)
|ネット
|あり
|あり
|フジテレビNEXT
|1,749円(税込)
|CS
|あり
|あり
|フジテレビNEXTsmart（ネクスマ）
|1,320円(税込)
|ネット
|あり
|オンデマンド単体はなし
F1視聴でおすすめなのは？
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可おすすめなのが、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった「DMM×DAZNホーダイ」。2つのサービスを別々に契約すると通常は4,750円(税込)かかるものの、DMM×DAZNホーダイなら2つのサービスがセットになって月々1,270円お得な3,480円(税込)で視聴することができる。
テレビのCS視聴となるフジテレビNEXTライブ・プレミアムに加入すると、無料でネクスマの利用が可能。ネクスマ単体加入の場合は、見逃し配信を視聴できないので注意が必要だ。
DAZNではF1の他に、サッカー(Jリーグ、欧州)、プロ野球など130を超えるジャンルのスポーツが完全定額で見放題となっているほか、「WATCH PARTY（グループ観戦）」機能（※WEBのみ対応）を利用すれば、離れた場所にいる家族や友人、仲間と一緒に会話を楽しみながらライブ映像を楽しむことができる。