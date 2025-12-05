F1第24戦アブダビGPのテレビ放送・ネット配信予定

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第24戦のアブダビ・グランプリ（アブダビGP）が、12月5日(金)～12月7日(日)にヤス・マリーナ・サーキットで開催される。
本記事では、F1アブダビGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。
2025年F1第24戦アブダビグランプリ｜日程・スケジュール
|日時（日本時間）
|セッション
|12月5日(金)
18:30-19:30
|フリー走行1
|12月5日(金)
22:00-23:00
|フリー走行2
|12月6日(土)
18:30-19:30
|フリー走行3
|12月6日(土)
23:00-24:00
|予選
|12月7日(日)
22:00-
|決勝
2025年F1第24戦アブダビグランプリ｜テレビ放送・ネット配信予定
2025年のF1第24戦アブダビGPは、DAZN、フジテレビNEXTで視聴することができる。
2025年F1ポイントランキング（第23戦カタールグランプリ終了時点）
順位
ドライバー名
チーム
ポイント
1
ランド・ノリス
マクラーレン
408
2
マックス・フェルスタッペン
レッドブル
396
3
オスカー・ピアストリ
マクラーレン
392
4
ジョージ・ラッセル
メルセデス
309
5
シャルル・ルクレール
フェラーリ
230
6
ルイス・ハミルトン
フェラーリ
152
7
アンドレア・キミ・アントネッリ
メルセデス
150
8
アレクサンダー・アルボン
ウィリアムズ
73
9
カルロス・サインツ
ウィリアムズ
64
10
アイザック・ハジャー
レーシングブルズ
51
11
ニコ・ヒュルケンベルグ
キック・ザウバー
49
12
フェルナンド・アロンソ
アストンマーティン
48
13
オリバー・ベアマン
ハース
41
14
リアム・ローソン
レーシングブルズ
38
15
角田裕毅
レッドブル
33
16
エステバン・オコン
ハース
32
17
ランス・ストロール
アストンマーティン
32
18
ピエール・ガスリー
アルピーヌ
22
19
ガブリエル・ボルトレト
キック・ザウバー
19
20
フランコ・コラピント
アルピーヌ
0
21
ジャック・ドゥーハン
アルピーヌ
0