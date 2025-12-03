このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
F1第24戦アブダビGPはいつ？日程・サーキット情報

【レッドブル角田裕毅出場予定】2025シーズンF1(Formula1)世界選手権第24戦アブダビ・グランプリ(アブダビGP)の日程やサーキットを紹介。

レッドブル角田裕毅に注目！

F1

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第24戦のアブダビ・グランプリ（カタールGP）が、12月5日(金)～12月7日(日)に開催される。

本記事では、2025年F1アブダビGPの日程やサーキットを紹介する。

F1第24戦アブダビGP｜日程

2025年のF1第24戦アブダビGPは、12月5日(金)～12月7日(日)に開催される。

アブダビGPの各セッション開始時刻

※日本時間

日時（日本時間）セッション
12月5日(金)
18:30-19:30		フリー走行1
12月5日(金)
22:00-23:00		フリー走行2
12月6日(土)
18:30-19:30		フリー走行3
12月6日(土)
23:00-24:00		予選
12月7日(日)
22:00-		決勝

※表記は日本時間

F1第24戦アブダビGP｜サーキット

2025年のFIA-F1世界選手権アブダビ・グランプリは、シリーズ最終第24戦として2024年12月7日(日)にヤス・マリーナ・サーキットでトワイライトレースが開催される。

F1第24戦アブダビGP｜放送/配信予定

2025年F1は、テレビ放送CS『フジテレビNEXT』、ネット配信『DAZN』で全戦全セッションライブ中継・配信される。その他の放送局での中継は予定されていない。

