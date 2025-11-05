このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
f1(C)Getty Images
【レッドブル角田裕毅出場予定】2025シーズンF1全セッションをライブ＆見逃し配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値でお得
GOAL

F1第21戦ブラジルGPはいつ？日程・サーキット情報

【レッドブル角田裕毅出場予定】2025シーズンF1(Formula1)世界選手権第21戦ブラジル・グランプリ(ブラジルGP)の日程やサーキットを紹介。

レッドブル角田裕毅に注目！

F1

【角田裕毅が名門レッドブルで出場】2025シーズンのF1はDAZNが配信

「DMM×DAZNホーダイ」で全セッションライブ＆見逃し配信！

★ポイント最大1,650pt付与、縛りなしでいつでも解約OK

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額最安値

角田裕毅出場のF1はDAZNでライブ配信！

最安値で視聴

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第21戦のブラジル・グランプリ（ブラジルGP）が、11月7日(金)～11月9日(日)に開催される。

【レッドブル角田出場】F1ブラジルGPはDAZNで全セッションライブ配信！DAZN月額最安値で視聴

本記事では、2025年F1ブラジルGPの日程やサーキットを紹介する。

F1第21戦ブラジルGP｜日程

2025年のF1第21戦ブラジルGPは、11月7日(金)～11月9日(日)に開催される。

ブラジルGPの各セッション開始時刻

※日本時間

日時（日本時間）

セッション

11月7日(金)
23:30-24:30

フリー走行1

11月8日(土)
3:30-4:30

SQ

11月8日(土)
23:00-24:00

スプリント

11月9日(日)
3:00-4:00

予選

11月10日(月)
2:00-

決勝

※表記は日本時間

【レッドブル角田出場】2025シーズンF1はDAZNで全セッションライブ配信！DAZN月額最安値で視聴

F1第21戦ブラジルGP｜サーキット

同国でのグランプリは「ブラジルGP」の名の下に1973年に初開催され、2021年に「サンパウロGP」へと改称された。ブラジルGPを含めると今年52回目の開催を迎える。

【レッドブル角田出場】2025シーズンF1はDAZNで全セッションライブ配信！DAZN月額最安値で視聴

F1第21戦ブラジルGP｜放送/配信予定

2025年F1は、テレビ放送CS『フジテレビNEXT』、ネット配信『DAZN』で全戦全セッションライブ中継・配信される。その他の放送局での中継は予定されていない。

【レッドブル角田出場】2025シーズンF1はDAZNで全セッションライブ配信！DAZN月額最安値で視聴

2025シーズンF1のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai banner

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

【レッドブル角田出場】2025シーズンF1はDAZNで全セッションライブ配信！DAZN月額最安値で視聴

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

広告
0