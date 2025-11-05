F1第21戦ブラジルGPはいつ？日程・サーキット情報

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第21戦のブラジル・グランプリ（ブラジルGP）が、11月7日(金)～11月9日(日)に開催される。

本記事では、2025年F1ブラジルGPの日程やサーキットを紹介する。

F1第21戦ブラジルGP｜日程

2025年のF1第21戦ブラジルGPは、11月7日(金)～11月9日(日)に開催される。

ブラジルGPの各セッション開始時刻

※日本時間

日時（日本時間） セッション 11月7日(金)

23:30-24:30 フリー走行1 11月8日(土)

3:30-4:30 SQ 11月8日(土)

23:00-24:00 スプリント 11月9日(日)

3:00-4:00 予選 11月10日(月)

2:00- 決勝

※表記は日本時間

F1第21戦ブラジルGP｜サーキット

同国でのグランプリは「ブラジルGP」の名の下に1973年に初開催され、2021年に「サンパウロGP」へと改称された。ブラジルGPを含めると今年52回目の開催を迎える。

F1第21戦ブラジルGP｜放送/配信予定

2025年F1は、テレビ放送CS『フジテレビNEXT』、ネット配信『DAZN』で全戦全セッションライブ中継・配信される。その他の放送局での中継は予定されていない。

