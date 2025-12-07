林穂之香が女王相手に決勝点！守護神中心に守り抜いたエヴァートンがチェルシーのリーグ戦無敗記録を「34」で止める

エヴァートンの林穂之香がチェルシー戦で決勝点をマークした。

7日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第10節でエヴァートンは敵地でチェルシーと対戦。エヴァートンでは林が中盤で先発し、石川璃音は右サイドバック、北川ひかるは左サイドバック、籾木結花は2トップの一角でスタートからピッチに立った。対するチェルシーは浜野まいかがトップ下で先発出場した。

前半序盤はホームのチェルシーが試合を優勢に進め、カタリナ・マカリオがゴール前から左足でシュートを放つも、エヴァートンGKのコートニー・ブロスナンが好セーブを見せ、ポストに嫌われて先制点には至らず。

すると12分にエヴァートンが試合を動かす。籾木が右サイドのトニー・ペインにスルーパスを送ると、同選手は右サイドの深い位置から中央に折り返す。ニアサイドにケリー・ガゴが飛び込むも触れなかったが、ファーサイドに走りこんでいた林が角度のないところからゴールに流し込んでチームに先制点をもたらした。

以降は1点を追うチェルシーの一方的な展開に。それでも、守護神ブロスナンを中心にエヴァートン守備陣が大健闘。後半にはあわやオウンゴールになりかける場面があるもポストに救われ、さらにマルティナ・フェルナンデスがライン上でクリアに成功して得点を許さない。

試合終盤にはチェルシーがゴール正面のFKを獲得するも、サンディー・ボルティモアのシュートは惜しくもバーを叩き、同点ゴールとはならず。

試合はこのまま終わり、林が得点を挙げたエヴァートンが1-0でチェルシーに勝利。なお、昨シーズンにリーグ優勝を飾ったチェルシーにとってリーグ戦黒星は2024年5月以来となり、585日、34試合でストップとなった。