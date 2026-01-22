【1月23日】UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第7節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間1月23日(金)にリーグフェーズ第7節の18試合が開催される。
本記事では、1月23日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【1月23日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|1/23(金)
2:45
|フェイエノールト vs シュトゥルム
|【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|1/23(金)
2:45
|フェネルバフチェ vs アストン・ヴィラ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
2:45
|PAOK vs ベティス
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
2:45
|ヴィクトリア・プルゼニ vs ポルト
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
2:45
|ヤングボーイズ vs リヨン
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
2:45
|フライブルク vs マッカビ・テルアビブ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
2:45
|ボローニャ vs セルティック
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|1/23(金)
2:45
|マルメ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
2:45
|ブラン vs ミッティラン
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|ローマ vs シュトゥットガルト
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|レンジャーズ vs ルドゴレツ
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|ディナモ・ザグレブ vs FCSB
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|ザルツブルク vs バーゼル
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|ブラガ vs ノッティンガム・フォレスト
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|フェレンツヴァローシュ vs パナシナイコス
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|ニース vs ゴーアヘッド
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|セルタ vs リール
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|1/23(金)
5:00
|ユトレヒト vs ヘンク
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
