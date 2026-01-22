【1月23日】UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第7節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間1月23日(金)にリーグフェーズ第7節の18試合が開催される。

本記事では、1月23日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【1月23日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 1/23(金)

2:45 フェイエノールト vs シュトゥルム 【放送】

WOWOWライブ

【配信】

WOWOWオンデマンド

※ディレイ配信 1/23(金)

2:45 フェネルバフチェ vs アストン・ヴィラ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

2:45 PAOK vs ベティス 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

2:45 ヴィクトリア・プルゼニ vs ポルト 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

2:45 ヤングボーイズ vs リヨン 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

2:45 フライブルク vs マッカビ・テルアビブ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

2:45 ボローニャ vs セルティック 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド

※ディレイ配信 1/23(金)

2:45 マルメ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

2:45 ブラン vs ミッティラン 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 ローマ vs シュトゥットガルト 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 レンジャーズ vs ルドゴレツ 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 ディナモ・ザグレブ vs FCSB 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 ザルツブルク vs バーゼル 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 ブラガ vs ノッティンガム・フォレスト 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 フェレンツヴァローシュ vs パナシナイコス 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 ニース vs ゴーアヘッド 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 セルタ vs リール 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 1/23(金)

5:00 ユトレヒト vs ヘンク 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

