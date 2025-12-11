UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間12月12日(金)にリーグフェーズ第6節の18試合が開催される。
本記事では、12月12日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【12月12日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|12/12(金)
2:45
|ヤングボーイズ vs リール
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
2:45
|ニース vs ブラガ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|11/28(金)
2:45
|フェレンツヴァローシュ vs レンジャーズ
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
2:45
|ディナモ・ザグレブ vs ベティス
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
2:45
|シュトゥルム・グラーツ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|12/12(金)
2:45
|ルドゴレツ vs PAOK
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
2:45
|ユトレヒト vs ノッティンガム・フォレスト
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
2:45
|ミッティラン vs ヘンク
|【放送】
WOWOWプライム【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
2:45
|シュトゥットガルト vs マッカビ・テルアビブ
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|セルタ vs ボローニャ
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|バーゼル vs アストン・ヴィラ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|セルティック vs ローマ
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|FCポルト vs マルメ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|リヨン vs ゴーアヘッド
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|FCSB vs フェイエノールト
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|フライブルク vs ザルツブルク
|【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|12/12(金)
5:00
|パナシナイコス vs ヴィクトリア・プルゼニ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|12/12(金)
5:00
|ブラン vs フェネルバフチェ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
