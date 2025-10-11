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ワールドカップ 欧州予選
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【10月12日】エストニアvsイタリアのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第7節、エストニア代表対イタリア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2025年10月12日(日)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、エストニア代表とイタリア代表が対戦する。

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本記事では、エストニアvsイタリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

エストニアvsイタリア｜試合日程・キックオフ時間

エストニアvsイタリアは、日本時間10月12日(日)にエストニアのタリンにある、ア・ル・コック・アレーナで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第7節
  • 日時：2025年10月12日(日) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：エストニア代表 vs イタリア代表
  • 会場：ア・ル・コック・アレーナ
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エストニアvsイタリア｜放送・配信予定

W杯欧州予選のエストニアvsイタリアは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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エストニアvsイタリアのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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エストニアvsイタリア チーム情報

エストニア vs イタリア スタメン

エストニアHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-3

Home team crestITA
1
C
カール・ハイン
2
マルテン・クースク
3
ジョセフ・サリステ
13
マクシムパスコツィ
6
ラスムス・ペートソン
4
マティアス・カイト
8
マルクス・ソーメッツ
10
K. Palumets
7
ロビ・サールマ
5
ロッコ・ロベルト・シェイン
21
A. Tamm
1
C
ジャンルイジ・ドンナルンマ
22
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
21
アレッサンドロ・バストーニ
13
リッカルド・カラフィオーリ
8
サンドロ・トナーリ
3
フェデリコ・ディマルコ
7
リッカルド・オルソリーニ
18
ニコロ・バレッラ
9
マテオ・レテギ
10
ジャコモ・ラスパドーリ
11
モイーズ・キーン

3-4-3

ITAAway team crest

EST
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ユルゲン・ヘン

ITA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジェンナーロ・ガットゥーゾ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

EST
-直近成績

ゴールを許す
4/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

ITA
-直近成績

ゴールを許す
15/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

EST

直近の 4 試合

ITA

0

勝利

0

引分け

4

勝利

1

得点

14
2.5ゴール以上のゲーム
4/4
両チームが得点
1/4

順位表