守備の補強を急ぐアヤックスは、元アーセナルの日本代表DF冨安健洋に熱い視線を送っているようだ。『Vi.nl』が伝えた。

現在27歳の冨安は、2021年にボローニャからアーセナルに加入。アーセナルでは最終ラインの4つのポジションすべてでプレーするなど、公式戦合計84試合に出場し、そのパフォーマンスはミケル・アルテタ監督からも高く評価されていた。

ただ、近年は膝の怪我に悩まされ、昨シーズンはアーセナルでのプレー時間がわずか6分にとどまった。2月に手術を受け、数か月後には日本で集中してリハビリに専念するため、アーセナルとの契約が解除されることになった。

そんな冨安に熱視線を送っているのがアヤックスだ。『Vi.nl』によると、アーセナル退団後、フリーエージェントとなっている冨安は、アムステルダムのクラブにとって「絶好のチャンス」と見られているとのこと。アヤックスはしばらく前から彼の状況を注意深く見守っており、サイドバックのポジションの補強を求めていることから、CBだけでなく両サイドでプレーできる冨安のゲームインテリジェンス、身長、欧州トップレベルでの経験は、アヤックスにとって大いに役立つだろうと伝えている。

一方で、最大の疑問は14カ月間公式戦から遠ざかっているフィットネスの状態とし、この点については今後数週間でより明確になる見込みとのこと。また、冨安自身がアヤックスへの移籍を魅力的に感じるかどうかも焦点となるとしている。