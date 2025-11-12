チャロバーとトラッフォードがイングランド代表に追加招集。ゴードンとポープが負傷離脱

イングランド代表が、チェルシーのトレヴォ・チャロバーとマンチェスター・シティのジェームズ・トラッフォードを追加招集した。『BBC』が伝えた。

今回、ニューカッスルの負傷者続出を受け、チャロバーとトラッフォードが急遽、イングランド代表に招集された。イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、アルバニアとセルビアとのワールドカップ（W杯）予選を控える中、チームの入れ替えを余儀なくされた形だ。

今回の追加招集の背景には、ニューカッスルの主力2選手の負傷による離脱がある。ニューカッスルのエディ・ハウ監督によると、アンソニー・ゴードンとニック・ポープが代表チームから離脱することを伝え、イングランドサッカー協会も火曜日に正式に確認した。

また、クリスタル・パレスのマーク・グエーイも先週のAZアルクマール戦で足首を負傷したが、現時点では代表に合流しており、「今後数日間、引き続き評価される」ことになっているという。

チャロバーは昨年5月にトゥヘル監督の下で初めてイングランド代表に招集され、セネガル戦でデビューを飾った。その後、9月と10月の代表戦では招集が見送られており、トゥヘル監督は9月に26歳のチャロバーが予選メンバーから外れたことを「不運だった」と評していた。

イングランドはすでにW杯出場権を確保しているが、今回のメンバー入れ替えが、若手選手にとって貴重なアピールの場となりそうだ。