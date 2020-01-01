イングランド代表招集メンバー30名が明らかに…ブカヨ・サカ、バーンズら3名が初招集
イングランドサッカー連盟（FA）は1日、ウェールズとの親善試合（8日）、UEFAネーションズリーグのベルギー戦（11日）、デンマーク戦（14日）に挑む代表メンバーを発表した。
今回、ギャレス・サウスゲイト監督は30名を選択。ジェイドン・サンチョやハリー・ケインなどの主軸が選ばれた。その一方、アーセナルDFブカヨ・サカ、エヴァートンFWドミニク・キャルバート＝ルーウィン、レスターFWハーヴィー・バーンズの3名が代表初招集となった。
なお、9月の代表招集中、宿泊施設に女性を連れ込んで問題となったフィル・フォーデンとメイソン・グリーンウッドは今回、メンバー外となっている。
イングランド代表メンバーは以下のとおり。
■イングランド代表メンバー
GK
ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
ディーン・ヘンダーソン（マンチェスター・ユナイテッド）
ニック・ホープ（バーンリー）
DF
コナー・コーディー（ウォルヴァー・ハンプトン）
エインズリー・メイトランド・ナイルズ（アーセナル）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
タイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）
トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）
ジョー・ゴメス（リヴァプール）
マイケル・キーン（エヴァートン）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
カイル・ウォーカー（マンチェスター・シティ）
エリック・ダイアー（トッテナム）
キーラン・トリッピアー（アトレティコ・マドリー）
ベン・チルウェル（チェルシー）
MF
カルヴィン・フィリップス（リーズ・ユナイテッド）
デクラン・ライス（ウェスト・ハム）
ハリー・ウィンクス（トッテナム）
ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）
メイソン・マウント（チェルシー）
ジェームズ・ウォード・プラウズ（サウサンプトン）
FW
タミー・エイブラハム（チェルシー）
ハーヴィー・バーンズ（レスター）
ドミニク・キャルヴァート・ルーウィン（エバートン）
ジェイドン・サンチョ（ドルトムント）
ハリー・ケイン（トッテナム）
ラヒーム・スターリング（マンチェスター・シティ）
マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・ユナイテッド）
ダニー・イングス（サウサンプトン）
ジャック・グリーリッシュ（アストン・ヴィラ）
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