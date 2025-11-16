このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
emperors cup-semifinals-20251116(C)Getty Images
第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！サッカーセットは加入月無料
GOAL

【テレビ放送】天皇杯 準決勝のTV中継/ネット配信予定・キックオフ時間

【2025年サッカー天皇杯 最新情報】11月16日に開催される天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会準決勝の試合日程、TV放送予定一覧。

天皇杯の注目試合を生中継

スカパー！

スカパー！で第105回天皇杯の注目試合を生中継！

スカパー！サッカーセットなら加入月無料

スカパー！サッカーセット

加入月は無料

今すぐ視聴

天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会準決勝の2試合が、2025年11月16日(日)に開催される。

第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！サッカーセットは加入月0円今すぐ視聴開始

天皇杯準決勝 放送・配信予定

日時対戦カード放送・配信予定
11/16(日)13:10FC町田ゼルビア - FC東京【放送】NHK総合
スカチャン1(CS801)(録)
スカチャン5(Ch.585)(録)
【配信】SPOOX/スカパー！動画配信(録)
11/16(日)15:05ヴィッセル神戸 - サンフレッチェ広島【放送】NHK Eテレ
スポーツライブ+(CS800)(録)
スポーツライブ+(Ch.580)(録)
【配信】SPOOX/スカパー！動画配信(録)

第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！サッカーセットは加入月0円
今すぐ視聴開始

第105回天皇杯の視聴方法

第105回天皇杯は『スカパー！』で注目試合を中継・配信する。

権利の都合上、Amazon Prime Videoチャンネルでは天皇杯の視聴は不可となるので注意が必要だ。

スカパー！天皇杯視聴プラン一覧

商品お試し期間月額料金
スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC対応） 		加入月視聴料0円2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要 
SPOOX
（スマホ・タブレット・PC対応）		なし2,480円(税込)

第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！サッカーセットは加入月0円
今すぐ視聴開始

0