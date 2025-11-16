【テレビ放送】天皇杯 準決勝のTV中継/ネット配信予定・キックオフ時間

天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会準決勝の2試合が、2025年11月16日(日)に開催される。
天皇杯準決勝 放送・配信予定
|日時
|対戦カード
|放送・配信予定
|11/16(日)13:10
|FC町田ゼルビア - FC東京
|【放送】NHK総合
スカチャン1(CS801)(録)
スカチャン5(Ch.585)(録)
【配信】SPOOX/スカパー！動画配信(録)
|11/16(日)15:05
|ヴィッセル神戸 - サンフレッチェ広島
|【放送】NHK Eテレ
スポーツライブ+(CS800)(録)
スポーツライブ+(Ch.580)(録)
【配信】SPOOX/スカパー！動画配信(録)
第105回天皇杯の視聴方法
第105回天皇杯は『スカパー！』で注目試合を中継・配信する。
権利の都合上、Amazon Prime Videoチャンネルでは天皇杯の視聴は不可となるので注意が必要だ。
スカパー！天皇杯視聴プラン一覧
|商品
|お試し期間
|月額料金
|スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC対応）
|加入月視聴料0円
|2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要
|SPOOX
（スマホ・タブレット・PC対応）
|なし
|2,480円(税込)