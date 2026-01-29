ELリーグフェーズ終了…鈴木唯人所属フライブルクが突破、セルティックやヘンクはPOへ

ヨーロッパリーグのリーグフェーズが終了し、最終順位が確定。ベスト16進出チームが決まった。

フライブルクは最終節でリールと対戦。鈴木唯人が先発した一戦では終了間際にPKでオリヴィエ・ジルーにゴールを奪われ、0-1と敗れた。初黒星となったフライブルクだが、ベスト16ストレートインを決めた。

セルティックはユトレヒト戦で前田大然が先発、旗手怜央は出場停止で欠場。前半の猛攻もあり、4-2と快勝し、プレーオフ進出を決めた。伊東純也所属のヘンクも2-1と競り勝ち、プレーオフ入りを決めている。

また、日本人所属クラブではフェイエノールトやザルツブルク、バーゼルなどのリーグフェーズ敗退が決まっている。

なお、プレーオフは抽選会の後、第1戦：2026/2/20(金)、第2戦：2/27(金)に行われる。

【ベスト16ストレートイン】

リヨン、アストン・ヴィラ、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、フライブルク、ローマ

【プレーオフシード】

ヘンク、ボローニャ、シュトゥットガルト、フェレンツヴァーロシュ、ノッティンガム・フォレスト、ヴィクトリア・プルゼニ、レッドスター、セルタ

【プレーオフノンシード】

PAOK、リール、フェネルバフチェ、パナシナイコス、セルティック、ルドゴレツ、ディナモ・ザグレブ、ブラン

【敗退クラブ】

ヤングボーイズ、シュトゥルム・グラーツ、FCSB、ゴー・アヘッド・イーグルス、フェイエノールト、バーゼル、ザルツブルク、レンジャーズ、ニース、ユトレヒト、マルメ