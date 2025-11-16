コンゴ民主共和国がPK戦の末にナイジェリアを撃破！52年ぶりのW杯本戦出場を懸けて大陸間プレーオフへ

コンゴ民主共和国代表がワールドカップ2026大陸間プレーオフ進出を決めた。

16日に行われたワールドカップ2026アフリカ予選セカンドラウンド決勝で延長戦の末にガボンを4-1で下したナイジェリアとカメルーンに1-0で勝利したコンゴ民主共和国が対戦した。

開始早々に試合を動かしのはナイジェリア。左サイドからのクロスは一旦は相手DFに阻まれるも、こぼれ球をペナルティエリアの外で拾ったフランク・オンエカが迷わず右足を振り抜く。すると、シュートは相手DFに当たってコースが変わってゴールに吸い込まれた。

しかし、反撃に出るコンゴ民主共和国が前半のうちに同点に。32分にハーウェイライン付近でボールを奪うと、セドリック・バカンブが敵陣深くでクロスを送る。相手DFがクリアし切れなかったボールを最後はメシャック・エリアが押し込んで試合を振り出しに戻した。

後半に入ると、両チームともになかなかゴールまで迫れず。90分を終えても決着しないまま試合は延長戦に突入。延長前半にはコンゴ民主共和国がネットを揺らしたかに思われたが、直前に反則があって得点は認められず。さらに延長後半にも、コンゴ民主共和国にチャンスが訪れるも、ナイジェリアGKスタンリー・ヌワバリが決死のセーブで得点を許さず。

同点のまま120分を終えた一戦はPK戦に突入。先攻のナイジェリアは最初の2人が失敗するも後の3人が成功し、コンゴ民主共和国も最初と3人目のキッカー以外は成功してサドンデスに。そして迎えた7人目、ナイジェリアが失敗した一方で、コンゴ民主共和国のキッカーを務めた主将シャンセル・ムベンバが成功して試合終了。

コンゴ民主共和国がPK戦の末にナイジェリアを下して、ザイール時代の1974年大会以来となる52年ぶりのワールドカップ本戦出場を懸けた大陸間プレーオフ進出を決めた。