【ドジャース】MLBポストシーズンの地上波NHK・無料中継は？視聴方法まとめ

無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入 ポストシーズン全試合配信 SPOTV NOW 『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！ ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信 全試合日本語配信 今すぐ視聴 無料トライアルで視聴可能 MLB.tv 『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！ Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！ 7日間無料体験 今すぐ視聴 MLBポストシーズン見放題！ Lemino Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！ MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信 料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題 全試合配信 今すぐ加入

2026年MLBポストシーズンで、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ制覇を目指して戦う。

本記事では、ドジャースのMLBポストシーズンについて、NHKの地上波放送、無料視聴方法について紹介する。

ドジャースのMLBポストシーズン日程は？

2026年MLBポストシーズンで、ナ・リーグ西地区王者のロサンゼルス・ドジャースは地区シリーズ(NLDS)から登場する。

ワイルドカードシリーズを免除されたドジャースは、5戦3勝制の地区シリーズでアトランタ・ブレーブスと対戦。第1戦は日本時間10月4日(日)5:00にドジャー・スタジアムで行われる予定となっている。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月4日(日) 5:00 ドジャー・スタジアム 第2戦 10月5日(月) 9:00 ドジャー・スタジアム 第3戦 10月7日(水) 7:00 トゥルーイスト・パーク 第4戦※必要時 10月8日(木) 7:00 － 第5戦※必要時 10月10日(土) 9:00 －

ドジャースが勝ち進んだ場合のポストシーズン日程

ドジャースが地区シリーズを突破した場合、ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)、さらに勝ち上がればワールドシリーズへ進出する。

ラウンド 開催期間 試合形式 ナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS) 10月12日(月)～10月20日(火) 7戦4勝制 ワールドシリーズ 10月24日(土)～11月1日(日) 7戦4勝制

ドジャースのポストシーズンは地上波で放送される？

現時点では、民放各局によるドジャース戦の地上波テレビ中継は予定されていない。

テレビ放送は『NHK BS』が中心となり、地区シリーズでは第1戦から第3戦まで生中継が予定されている。

放送局 放送日時 対戦カード NHK BS 10月4日(日)4:40～8:00 ドジャース vs ブレーブス 第1戦 NHK BS 10月5日(月)9:00～12:00 ドジャース vs ブレーブス 第2戦 BS102ch 10月7日(水)6:55～ ブレーブス vs ドジャース 第3戦 NHK BS 10月7日(水)8:00～10:30 ブレーブス vs ドジャース 第3戦

第1戦と第2戦は、放送時間を延長した場合にBS102chで中継を継続する予定。第3戦は6:55からBS102chで中継を開始し、8:00からNHK BSで放送される。

また、NHKでは各試合終了後にハイライト動画も配信予定となっている。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

LeminoのMLB特設ページ へアクセス 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ 購入ボタンをタップ dアカウントでログイン 支払い情報を入力 申し込み内容を確認して購入完了

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。