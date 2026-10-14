ドジャース優勝決定シリーズ第4戦の地上波テレビ中継は？MLBポストシーズン

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MLBポストシーズンのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、ロサンゼルス・ドジャースがミルウォーキー・ブルワーズと対戦する。

本記事では、ドジャース対ブルワーズのリーグ優勝決定シリーズ第4戦について、地上波テレビ放送予定を紹介する。

ドジャースvsブルワーズ第4戦の試合日程・開始時間

2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第4戦では、ロサンゼルス・ドジャースとミルウォーキー・ブルワーズが対戦する。

試合は日本時間10月16日(金)10:00にプレイボール予定。会場はドジャースの本拠地、ドジャー・スタジアムとなる。

項目 内容 試合 ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦 日程 10月16日(金) 開始時間 10:00 対戦カード ドジャース vs ブルワーズ 会場 ドジャー・スタジアム

ドジャースvsブルワーズ第4戦の地上波テレビ中継はある？

ドジャース対ブルワーズのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は、地上波での生中継は予定されていない。

NHK総合を含む地上波テレビ局や民放各局でのライブ中継予定はなく、地上波でリアルタイム視聴することはできない予定となっている。

放送区分 中継予定 NHK総合 生中継なし 日本テレビ 生中継なし テレビ朝日 生中継なし TBS 生中継なし テレビ東京 生中継なし フジテレビ 生中継なし

そのため、第4戦をリアルタイムで視聴する場合は、BS・CS放送やネット配信など別の視聴方法を確認しておきたい。

ドジャースvsブルワーズ第4戦のネット配信予定は？

ドジャースvsブルワーズのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は、MLB.tv(Amazon)、SPOTV NOW、Lemino(SPOTVパック)でライブ配信される予定となっている。

また、AmazonプライムビデオのSPOTVチャンネルでは、MLBポストシーズンの試合開催日に1日1試合をライブ配信する。ドジャース戦が対象となるかは試合ごとに異なるため、視聴前に当日の配信予定を確認しておきたい。

MLB.tv(Amazon)では7日間の無料体験、SPOTVチャンネル(Amazon)ではAmazonプライムの30日間無料体験を用意している。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトでご確認ください。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

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『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

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LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

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