ドジャース優勝決定シリーズ第4戦の地上波テレビ中継は？MLBポストシーズン

MLBポストシーズンのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、ロサンゼルス・ドジャースがミルウォーキー・ブルワーズと対戦する。
本記事では、ドジャース対ブルワーズのリーグ優勝決定シリーズ第4戦について、地上波テレビ放送予定を紹介する。
ドジャースvsブルワーズ第4戦の試合日程・開始時間
2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第4戦では、ロサンゼルス・ドジャースとミルウォーキー・ブルワーズが対戦する。
試合は日本時間10月16日(金)10:00にプレイボール予定。会場はドジャースの本拠地、ドジャー・スタジアムとなる。
項目
内容
試合
ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦
日程
10月16日(金)
開始時間
10:00
対戦カード
ドジャース vs ブルワーズ
会場
ドジャー・スタジアム
ドジャースvsブルワーズ第4戦の地上波テレビ中継はある？
ドジャース対ブルワーズのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は、地上波での生中継は予定されていない。
NHK総合を含む地上波テレビ局や民放各局でのライブ中継予定はなく、地上波でリアルタイム視聴することはできない予定となっている。
放送区分
中継予定
NHK総合
生中継なし
日本テレビ
生中継なし
テレビ朝日
生中継なし
TBS
生中継なし
テレビ東京
生中継なし
フジテレビ
生中継なし
そのため、第4戦をリアルタイムで視聴する場合は、BS・CS放送やネット配信など別の視聴方法を確認しておきたい。
ドジャースvsブルワーズ第4戦のネット配信予定は？
ドジャースvsブルワーズのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は、MLB.tv(Amazon)、SPOTV NOW、Lemino(SPOTVパック)でライブ配信される予定となっている。
また、AmazonプライムビデオのSPOTVチャンネルでは、MLBポストシーズンの試合開催日に1日1試合をライブ配信する。ドジャース戦が対象となるかは試合ごとに異なるため、視聴前に当日の配信予定を確認しておきたい。
配信サービス
第4戦の配信予定
ライブ配信予定
ライブ配信予定
ライブ配信予定
1日1試合をライブ配信 ※第4戦が対象か要確認
MLB.tv(Amazon)では7日間の無料体験、SPOTVチャンネル(Amazon)ではAmazonプライムの30日間無料体験を用意している。
※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトでご確認ください。
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