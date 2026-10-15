ドジャースのリーグ優勝シリーズは何時から？ブルワーズ戦の開始時間まとめ

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MLBポストシーズンのナ・リーグ優勝決定シリーズで、ロサンゼルス・ドジャースがミルウォーキー・ブルワーズと対戦する。

本記事では、ドジャース対ブルワーズのリーグ優勝決定シリーズについて、第1戦から第7戦までの試合日程・開始時間をまとめて紹介する。

ドジャースvsブルワーズ｜リーグ優勝決定シリーズの日程・開始時間

2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)では、ロサンゼルス・ドジャースとミルウォーキー・ブルワーズが対戦する。

ブルワーズがホームフィールド・アドバンテージを持つため、第1戦、第2戦、第6戦、第7戦はミルウォーキー、第3戦から第5戦まではロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催される。

日程 試合 対戦カード 会場 10月12日(月・祝) 9:00 第1戦 ブルワーズ vs ドジャース ミルウォーキー 10月13日(火) 6:00 第2戦 ブルワーズ vs ドジャース ミルウォーキー 10月15日(木) 9:00 第3戦 ドジャース vs ブルワーズ ロサンゼルス 10月16日(金) 10:00 第4戦 ドジャース vs ブルワーズ ロサンゼルス 10月17日(土) 10:00 第5戦※ ドジャース vs ブルワーズ ロサンゼルス 10月19日(月) 9:00 第6戦※ ブルワーズ vs ドジャース ミルウォーキー 10月20日(火) 9:00 第7戦※ ブルワーズ vs ドジャース ミルウォーキー

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

第1戦は10月12日(月・祝)9:00にプレイボール予定。第2戦は翌13日(火)6:00から行われ、ドジャースでは山本由伸が先発予定となっている。

ドジャースvsブルワーズは地上波で見れる？

ドジャース対ブルワーズのナ・リーグ優勝決定シリーズは、NHK総合、NHK BS、BSP4K、J SPORTSで生中継される予定だ。

日程 試合 NHK J SPORTS 10月12日(月・祝) 9:00 第1戦 NHK総合 8:15～／BSP4K 8:15～ 8:55～ 生中継 10月13日(火) 6:00 第2戦 NHK BS 5:55～ ※途中BS102ch切り替えあり 5:55～ 生中継 10月15日(木) 9:00 第3戦 NHK BS 9:00～ 8:55～ 生中継 10月16日(金) 10:00 第4戦 NHK BS 10:00～ 9:55～ 生中継 10月17日(土) 10:00 第5戦※ 未定 8:00～ 生中継予定 10月19日(月) 9:00 第6戦※ 未定 8:00～ 生中継予定 10月20日(火) 9:00 第7戦※ 未定 生中継予定

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

第1戦はNHK総合とBSP4Kで生中継され、NHK総合は8:15から放送開始予定。試合が延長した場合は、総合サブチャンネルで中継が継続される。

山本由伸の先発が予定される第2戦は、NHK BSとJ SPORTSで生中継予定。NHK BSでは5:55から放送され、途中でBS102chへの切り替えが予定されている。

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

前述のとおり、『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

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ドジャース戦を全試合生中継 NHK BS 衛星放送 【リーグ優勝決定シリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 【ワールドシリーズ】

NHK総合の中継試合以外を全試合生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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