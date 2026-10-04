あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Shohei OtaniGetty Images
MLB.tvならドジャース戦などポストシーズン全試合配信！7日間無料体験で視聴
Aoi Fujimiya

ドジャースvsブレーブスの地上波テレビ中継・TVer配信はある？

【MLB地区シリーズ2026】ドジャースvsブレーブスは地上波で見れる？テレビ中継・TVer無料配信の有無を紹介。

無料トライアルで視聴可能
MLB.tv Amazon

MLB.tv

『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！

Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！

7日間無料体験
MLBポストシーズン見放題！
Lemino MLB

Lemino

Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！

MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信

料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題

全試合配信
30日間無料トライアルあり
MLB on SPOTV Prime Video 2026

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』の「SPOTV」チャンネルでもポストシーズン配信！

プライム会員は追加料金なし！30日間無料トライアルも利用可能

試合日ごとに1試合を配信

30日間無料体験
ポストシーズン全試合配信
mlb spotv 2026

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！

ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信

全試合日本語配信
無料トライアルで視聴可能
MLB.tv Amazon

MLB.tv

『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！

Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！

7日間無料体験
MLBポストシーズン見放題！
Lemino MLB

Lemino

Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！

MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信

料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題

全試合配信
30日間無料トライアルあり
MLB on SPOTV Prime Video 2026

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』の「SPOTV」チャンネルでもポストシーズン配信！

プライム会員は追加料金なし！30日間無料トライアルも利用可能

試合日ごとに1試合を配信

30日間無料体験

2026年MLBポストシーズンで、ロサンゼルス・ドジャースとアトランタ・ブレーブスが対戦する。

MLB.tvでドジャース対ブレーブスをライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

本記事では、ドジャースvsブレーブスの地区シリーズについて、地上波テレビ放送、TVer配信について紹介する。

ドジャースvsブレーブスの試合日程

2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズでは、ロサンゼルス・ドジャースとアトランタ・ブレーブスが対戦する。

シリーズは5戦3勝制で実施され、第1戦は日本時間10月4日(日)5:00にドジャー・スタジアムで行われる。

試合

日程

開始時間

会場

第1戦

10月4日(日)

5:00

ドジャー・スタジアム

第2戦

10月5日(月)

9:00

ドジャー・スタジアム

第3戦

10月7日(水)

7:00

トゥルーイスト・パーク

第4戦※必要時

10月8日(木)

7:00

トゥルーイスト・パーク

第5戦※必要時

10月10日(土)

9:00

ドジャー・スタジアム

MLB.tvでドジャース対ブレーブスをライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

ドジャースvsブレーブスの地上波テレビ中継はある？

ドジャースvsブレーブスの地区シリーズについて、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

NHK総合では試合終了後に2分ハイライトなどの放送が予定されているが、試合をリアルタイムで視聴する場合は『NHK BS』や『J SPORTS』などのBS・CS放送が選択肢となる。

NHK BSでは、第1戦を10月4日(日)4:40から、第2戦を10月5日(月)9:00から、第3戦を10月7日(水)6:55から生中継する予定となっている。

放送局

放送内容

地上波テレビ

生中継予定なし

NHK総合

試合終了後にハイライト放送予定

NHK BS

第1戦～第3戦を生中継予定

J SPORTS

BS・CSで中継予定

MLB.tvでドジャース対ブレーブスをライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

ドジャースvsブレーブスはTVerでライブ配信される？

『TVer』では、ドジャースvsブレーブスの試合をリアルタイムで視聴できるライブ配信は予定されていない。

一方、TVerでは毎日19:00頃から、注目試合をまとめたデイリーハイライトの配信が予定されている。

サービス

配信内容

TVer

試合のライブ配信なし

TVer

毎日19:00頃からデイリーハイライトを配信予定

MLB.tvでドジャース対ブレーブスをライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

ドジャースvsブレーブスはどこで見れる？

2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ、ドジャースvsブレーブスは、『NHK BS』『J SPORTS』でテレビ中継されるほか、『Amazonプライムビデオ』『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Lemino』などでネット配信される。

NHK BSでは第1戦を10月4日(日)4:40、第2戦を10月5日(月)9:00、第3戦を10月7日(水)6:55から生中継予定。J SPORTSでも第1戦から第3戦まで生中継される。

ネットでは、『Amazonプライムビデオ』で第1戦、第2戦、第3戦が配信対象となっている。

また、『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』では、MLBポストシーズン全試合をライブ配信する。

放送・配信サービス

形態

ドジャースvsブレーブスの中継予定

Amazonプライムビデオ

ネット

10/4(日)4:48 第1戦、10/5(月)8:58 第2戦、10/7(水)6:48 第3戦

J SPORTS

衛星放送

10/4(日)4:55 第1戦、10/5(月)8:55 第2戦、10/7(水)6:55 第3戦

MLB.tv(Amazon)

ネット

全試合をライブ配信

SPOTV NOW

ネット

全試合をライブ配信

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK BS

衛星放送

10/4(日)4:40 第1戦、10/5(月)9:00 第2戦、10/7(水)6:55 第3戦

MLB.tvでドジャース対ブレーブスをライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

MLB.tv AmazonAmazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB.tvでドジャース戦などポストシーズン全試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

MLB on SPOTV Prime Video 2026

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

Amazonプライムビデオでポストシーズン注目試合を配信！プライム会員は追加料金なし今すぐ無料体験視聴

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

mlb spotv 2026SPOTV NOW

SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】MLB徹底中継！ポストシーズン2026は全試合配信今すぐ登録

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

Lemino MLBNTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

  1. LeminoのMLB特設ページへアクセス
  2. 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ
  3. 購入ボタンをタップ
  4. dアカウントでログイン
  5. 支払い情報を入力
  6. 申し込み内容を確認して購入完了
Lemino SPOTVパックでMLBポストシーズン配信！3,000円で全試合見放題今すぐ加入

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー