ドジャースvsブレーブスの地上波テレビ中継・TVer配信はある？

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2026年MLBポストシーズンで、ロサンゼルス・ドジャースとアトランタ・ブレーブスが対戦する。

本記事では、ドジャースvsブレーブスの地区シリーズについて、地上波テレビ放送、TVer配信について紹介する。

ドジャースvsブレーブスの試合日程

2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズでは、ロサンゼルス・ドジャースとアトランタ・ブレーブスが対戦する。

シリーズは5戦3勝制で実施され、第1戦は日本時間10月4日(日)5:00にドジャー・スタジアムで行われる。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月4日(日) 5:00 ドジャー・スタジアム 第2戦 10月5日(月) 9:00 ドジャー・スタジアム 第3戦 10月7日(水) 7:00 トゥルーイスト・パーク 第4戦※必要時 10月8日(木) 7:00 トゥルーイスト・パーク 第5戦※必要時 10月10日(土) 9:00 ドジャー・スタジアム

ドジャースvsブレーブスの地上波テレビ中継はある？

ドジャースvsブレーブスの地区シリーズについて、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

NHK総合では試合終了後に2分ハイライトなどの放送が予定されているが、試合をリアルタイムで視聴する場合は『NHK BS』や『J SPORTS』などのBS・CS放送が選択肢となる。

NHK BSでは、第1戦を10月4日(日)4:40から、第2戦を10月5日(月)9:00から、第3戦を10月7日(水)6:55から生中継する予定となっている。

放送局 放送内容 地上波テレビ 生中継予定なし NHK総合 試合終了後にハイライト放送予定 NHK BS 第1戦～第3戦を生中継予定 J SPORTS BS・CSで中継予定

ドジャースvsブレーブスはTVerでライブ配信される？

『TVer』では、ドジャースvsブレーブスの試合をリアルタイムで視聴できるライブ配信は予定されていない。

一方、TVerでは毎日19:00頃から、注目試合をまとめたデイリーハイライトの配信が予定されている。

サービス 配信内容 TVer 試合のライブ配信なし TVer 毎日19:00頃からデイリーハイライトを配信予定

ドジャースvsブレーブスはどこで見れる？

2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ、ドジャースvsブレーブスは、『NHK BS』『J SPORTS』でテレビ中継されるほか、『Amazonプライムビデオ』『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Lemino』などでネット配信される。

NHK BSでは第1戦を10月4日(日)4:40、第2戦を10月5日(月)9:00、第3戦を10月7日(水)6:55から生中継予定。J SPORTSでも第1戦から第3戦まで生中継される。

ネットでは、『Amazonプライムビデオ』で第1戦、第2戦、第3戦が配信対象となっている。

また、『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』では、MLBポストシーズン全試合をライブ配信する。

放送・配信サービス 形態 ドジャースvsブレーブスの中継予定 Amazonプライムビデオ ネット 10/4(日)4:48 第1戦、10/5(月)8:58 第2戦、10/7(水)6:48 第3戦 J SPORTS 衛星放送 10/4(日)4:55 第1戦、10/5(月)8:55 第2戦、10/7(水)6:55 第3戦 MLB.tv(Amazon) ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK BS 衛星放送 10/4(日)4:40 第1戦、10/5(月)9:00 第2戦、10/7(水)6:55 第3戦

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