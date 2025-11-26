堂安律が語るCLのレベル「クオリティやインテンシティは別次元」

フランクフルトのMF堂安律がチャンピオンズリーグの前日会見に出席。クラブの公式『X』が伝えた。

チャンピオンズリーグではここまで1勝1分け2敗のフランクフルト。26日にはアタランタと対戦するが、堂安は「雰囲気は特別なものになるでしょう。CLでプレーすることは、選手にとっていつも特別であり、この試合をとても楽しみにしています」と話し、CLについてこう明かす。

「CLでの個々のクオリティやインテンシティは、別次元のものです。しかし、僕たちは良いチームですし、こうした試合でもパフォーマンスを発揮できると期待しています」

「試合の結果を見ると、多くのゴールを決めている一方で、多くの失点もしています。そこにバランスを見つけ、チーム一丸となって守らなければなりません。経験のある選手として、それに貢献することも自分の役目です」

また、サイドで様々な役割を担う堂安は「攻撃的ウイングとしても守備的ウイングとしてもプレーできます」と話しつつ、「守備的な役割はフライブルクや代表チームでもプレーしているので、すでに慣れています。どちらのポジションでプレーするのも好きです」と語った。

今季からプレーするフランクフルトでの日々については「ここに来たときは、もちろんすべてが目新しかったです。でも、この街も、クラブ全体で働く人たちも本当に気に入っています。時間が経つにつれて少しずつ慣れてきて、今はとても順調にいっています」と明かした。