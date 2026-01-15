このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford Las Vegas Press ConferenceGetty Images Entertainment
カネロvsクロフォードはNetflix独占！ドコモユーザーならドコモ「爆アゲセレクション」経由がお得！
カネロvsクロフォードのDAZN・WOWOW中継はある？試合の配信はPPV？

【ボクシングスーパーミドル級タイトルマッチ】カネロvsクロフォードのDAZN、WOWOW、Amazonプライムビデオ(アマプラ)、Leminoでの中継はある？PPV配信は？

9/14(日)10時～“世紀の一戦”カネロvsクロフォード

世界注目のスーパーミドル級タイトルマッチ「カネロ・アルバレスvsテレンス・クロフォード」が、日本時間9月14日に行われる。

本記事では、DAZN、WOWOW中継の有無、PPV配信について紹介する。

カネロvsクロフォードの試合概要

サウル・“カネロ”・アルバレスとテレンス・クロフォードが拳を交える世界スーパーミドル級タイトルマッチは、日本時間2025年9月14日(日)の午前10時以降に開始見込み。会場は、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスのアレジアントスタジアムで開催される。

この一戦はWBA・WBC・IBF・WBOの4団体統一戦として位置づけられており、ボクシング史に残るビッグマッチになると見られている。

  • 日本時間：2025年9月14日(日)午前10時以降に開催予定
  • 対戦カード：カネロ・アルバレス vs テレンス・クロフォード
  • 開催地：アメリカ・ネバダ州ラスベガス(T-モバイル・アリーナ／アレジアント・スタジアム)
  • タイトル：4団体統一 世界スーパーミドル級タイトルマッチ
    カネロvsクロフォードの配信はPPV？DAZN、WOWOWでの中継はある？

    世界が注目するサウル・"カネロ"・アルバレスとテレンス・クロフォードのスーパーミドル級タイトルマッチは、日本時間2025年9月14日(日)午前10時以降に開始予定で、Netflixが全世界同時ライブ配信と見逃し配信を実施することが決定している。視聴には月額プランへの加入が必要で、無料配信の予定はない。

    一方で、ボクシング中継でお馴染みのDAZNやWOWOWに加え、国内でスポーツや音楽のライブ配信を扱うLeminoやAmazonプライムビデオでも放送予定はなく、視聴できるのはNetflixのみとなる。

    配信サービス視聴可能
    Netflix
    DAZN×
    WOWOW×
    Lemino×
    Amazonプライムビデオ×
    カネロvsクロフォードはPPV配信？視聴方法を紹介

    カネロvsクロフォードはPPV方式ではなくNetflixによるサブスクリプション配信で提供される。

    Netflixでは全世界同時のライブ配信に加え、見逃し配信にも対応。視聴するためには月額プランへの加入が必要で、無料視聴や単発購入型のPPVは用意されていない。DAZN、WOWOW、Lemino、Amazonプライムビデオなど、他の主要サービスでの中継も予定されておらず、Netflix独占となる。

    【最大20％還元】爆アゲセレクションでNetflixがお得！料金プラン一覧

    ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

    各料金プランと還元率は以下の通り。

     [Netflixプラン]
    広告つきスタンダード(月額890円)    		[Netflixプラン]
    スタンダード(月額1,590円)    		[Netflixプラン]
    プレミアム(月額2,290円)
    [ドコモ回線プラン]
    ドコモ MAX
    ドコモ ポイ活
    ahamo
    eximo
    ギガホ
    ドコモ光ペア回線    		15％還元(122pt)20％還元(290pt)20％還元(417pt)
    [ドコモ回線プラン]
    ドコモ mini
    irumo
    ギガライト
    その他回線    		15％還元(122pt)10％還元(145pt)10％還元(209pt)
    Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
    同時視聴可能台数：2台
    ダウンロード可能数：1デバイス15作品
    視聴可能作品数：一部制限あり
    広告：あり    		画質：高画質フルHD
    同時視聴可能台数：2台
    ダウンロード可能数：1デバイス100作品
    視聴可能作品数：無制限
    広告：なし    		画質：超画質(4K)
    同時視聴可能台数：4台
    ダウンロード可能数：1デバイス100作品
    視聴可能作品数：無制限
    広告：なし

    ※Netflix各プラン料金はすべて税込。
    ※還元されるdポイントは期間・用途限定。
    ※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
    ※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

    Netflixを観るならドコモ経由の登録がお得！「爆アゲセレクション」の切り替え手順は？

    「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

    【新規加入の場合】

    1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
    2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
    3. ドコモの手続きサイトで申し込む
    4. Netflixで利用登録

    【切り替えの場合】

    1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
    2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
    3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
    4. Netflixで利用登録

    ※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
    ※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
    ※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
    ※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

