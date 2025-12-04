DAZN NFL Game Pass Weekly Proで7日間楽しもう！90％割引のチャンス！

『DAZN(ダゾーン)』は現在、「NFL Game Pass Weekly Pro」のキャンペーンを実施中。

本記事では、「NFL Game Pass Weekly Pro」のキャンペーン内容や、「DAZN NFL Game Pass」の料金やプランをまとめている。

NFL Game Pass Weekly Pro」のキャンペーン

2025シーズンのNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)は、『DAZN』の「NFL GAME PASS」を購入することで全試合視聴することができる。

DAZNは現在、「NFL GAME PASS」のプランのうち、「Weekly Pro」でキャンペーンを実施している。

「Weekly Pro」はその名の通り、「NFL GAME PASS」を7日間(1週間/168時間)利用できるプランだ。「Weekly Pro」の視聴料金は本来2,300円だが、今ならわずか140円で視聴可能。90%以上の割引価格となっており、7日間ではあるがお得にNFLを楽しむことができる。

「NFL GAME PASS」に加入するか悩んでいる方は、これを機にお試し感覚で入ってみよう。

NFL GAME PASS(NFLゲームパス)とは？

なお、NFL GAME PASSはNFLが運営しているライブ配信サービス。米国外のファンに向けたサービスであり、レギュラーシーズンだけでなく、ポストシーズンやスーパーボウルを含むNFLの全試合をライブ視聴することが可能。また、NFLに関連したオリジナル番組なども充実している。日本国内ではDAZNからNFL GAME PASSを利用できる。

NFL GAME PASS(NFLゲームパス)の料金プランは？

DAZN

2025シーズンのNFLは、DAZNが提供する『NFL GAME PASS』で視聴可能だ。プランは「Season Pro」と「Season Pro Ultimate」の2種類が用意されている。

いずれも一括払いと分割払い(月々)が選択できるが、どちらを選んでも年間での契約となる。

「NFL GAME PASS Season Pro Ultimate」は契約開始日にかかわらず、契約期間は毎年7月31日までとなり、マイアカウントで自動更新をオフ（退会）にしない限り、以降毎年8月1日に同じプランが更新される。

Ulitimateプランと通常プランの大きな違いは、以下の通り。

プレーオフやスーパーボウルを含むNFLレギュラーシーズンとポストシーズン全試合配信（両プラン共通）

1つの画面で最大4つのNFL試合が同時視聴可能（Ultimateプランのみ）

HDR画質と臨場感あふれるDolby 5.1サラウンドサウンドで配信（通常プランは1080p[フルHD]動画解像度）

TNF Prime Vision With Next Gen Stats、ManningCastなどの代替フィード（Ulitimateプランのみ）

NFLショップで適用できる1回限りの20%割引コード配布（Ulitimateプランのみ）

2ロケーションで最大5台のデバイスから同時視聴（通常プランは1ロケーション最大2デバイス）

国際試合チケットの独占抽選（Ulitimateプランのみ）

『NFL GAME PASS』登録方法

DAZN

DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は以下の通り。

DAZN未登録の場合