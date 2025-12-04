DAZN NFL Game Pass Weekly Proで7日間楽しもう！90％割引のチャンス！

『DAZN(ダゾーン)』は現在、「NFL Game Pass Weekly Pro」のキャンペーンを実施中。
本記事では、「NFL Game Pass Weekly Pro」のキャンペーン内容や、「DAZN NFL Game Pass」の料金やプランをまとめている。
2025シーズンのNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)は、『DAZN』の「NFL GAME PASS」を購入することで全試合視聴することができる。
DAZNは現在、「NFL GAME PASS」のプランのうち、「Weekly Pro」でキャンペーンを実施している。
「Weekly Pro」はその名の通り、「NFL GAME PASS」を7日間(1週間/168時間)利用できるプランだ。「Weekly Pro」の視聴料金は本来2,300円だが、今ならわずか140円で視聴可能。90%以上の割引価格となっており、7日間ではあるがお得にNFLを楽しむことができる。
「NFL GAME PASS」に加入するか悩んでいる方は、これを機にお試し感覚で入ってみよう。
NFL GAME PASS(NFLゲームパス)とは？
なお、NFL GAME PASSはNFLが運営しているライブ配信サービス。米国外のファンに向けたサービスであり、レギュラーシーズンだけでなく、ポストシーズンやスーパーボウルを含むNFLの全試合をライブ視聴することが可能。また、NFLに関連したオリジナル番組なども充実している。日本国内ではDAZNからNFL GAME PASSを利用できる。
NFL GAME PASS(NFLゲームパス)の料金プランは？
DAZN
2025シーズンのNFLは、DAZNが提供する『NFL GAME PASS』で視聴可能だ。プランは「Season Pro」と「Season Pro Ultimate」の2種類が用意されている。
いずれも一括払いと分割払い(月々)が選択できるが、どちらを選んでも年間での契約となる。
「NFL GAME PASS Season Pro Ultimate」は契約開始日にかかわらず、契約期間は毎年7月31日までとなり、マイアカウントで自動更新をオフ（退会）にしない限り、以降毎年8月1日に同じプランが更新される。
|プラン
|料金(税込)
|Season Pro Ultimate
|月々払い：3,400円(最低契約期間12ヶ月)
一括払い：34,500円／シーズン
|Season Pro
|月々払い：3,100円(最低契約期間12ヶ月)
一括払い：31,000円／シーズン
|Weekly Pro Ultimate
|2,550円／7日間
|Weekly Pro
|2,300円／7日間
今なら140円！
Ulitimateプランと通常プランの大きな違いは、以下の通り。
- プレーオフやスーパーボウルを含むNFLレギュラーシーズンとポストシーズン全試合配信（両プラン共通）
- 1つの画面で最大4つのNFL試合が同時視聴可能（Ultimateプランのみ）
- HDR画質と臨場感あふれるDolby 5.1サラウンドサウンドで配信（通常プランは1080p[フルHD]動画解像度）
- TNF Prime Vision With Next Gen Stats、ManningCastなどの代替フィード（Ulitimateプランのみ）
- NFLショップで適用できる1回限りの20%割引コード配布（Ulitimateプランのみ）
- 2ロケーションで最大5台のデバイスから同時視聴（通常プランは1ロケーション最大2デバイス）
- 国際試合チケットの独占抽選（Ulitimateプランのみ）
『NFL GAME PASS』登録方法DAZN
DAZNの『NFL GAME PASS』の登録手順は以下の通り。
DAZN未登録の場合
- NFL GAME PASS登録ページへ
- プラン（一括払いor分割払い）を選択する
- 氏名、メールアドレス、パスワードを入力
- 決済情報を設定後、「視聴を開始」で登録完了