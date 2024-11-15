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dazn campaign 202411DAZN
DAZN年間プランが最初の3ヶ月間・月々500円！12月2日まで限定
GOAL

【12月2日まで】DAZNが年間プランの割引キャンペーン実施！最初の3ヶ月間・月々500円に

ワールドカップ AFC -降格戦日本

DAZN(ダゾーン)の年間プラン(月々払い)が最初の3ヶ月間・月々500円に！割引キャンペーンの詳細、登録方法を紹介。実施期間はいつまで？

年間プランがお得に

DAZN

年間プラン(月々払い)が最初の3ヶ月・月々500円
期限：2024年12月2日(月)23:59まで

※キャンペーンページからの登録限定

最初の3ヶ月・月々

500円

今すぐ登録

スポーツチャンネル『DAZN』では、2024年12月2日(月)23時59分まで、お得な年間プラン(月々払い)キャンペーンを実施している。

DAZN年間プランが最初の3ヶ月・月々500円に割引！12月2日までの登録限定
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本記事では、12月2日まで開催されているDAZN年間プラン(月々払い)最初の3ヶ月間・月々500円キャンペーンについて紹介する。

【12月2日まで】DAZN年間プランの割引キャンペーン実施中！

DAZNはの年間プラン(月々払い)に適用されるキャンペーンを実施。2024年12月2日(月)23:59までに申し込んだ方に適用され、最初の3ヶ月間は月々500円(税込)となる。3ヶ月目からは月々3,200円(税込)となるが、合計では30,300円と年間では最もお得な契約だ

「DAZN Standard」で扱う注目コンテンツでは、W杯アジア最終予選の日本代表戦(※アウェイはDAZN独占)が2024年9月にスタートし、2025年6月まで開催予定。さらにUEFAネーションズリーグや、Jリーグ、ラ・リーガ、セリエAなど注目のサッカーコンテンツはもちろん、F1やプロ野球など多彩なジャンルのスポーツ配信がラインアップに揃う。

DAZNをお得に視聴したいのであれば、おそらく年内最後となるであろう今回のキャンペーン加入をおすすめしたい。

DAZN年間プランが最初の3ヶ月・月々500円に割引！12月2日までの登録限定
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DAZNの料金比較

プラン料金(税込)/月々料金(税込)/年間
DAZN(年間プラン/月々払い)月々3,200円
[10月23日までの登録なら最初の3ヶ月間は月々500円]		年間合計38,400円
[10月23日までの登録なら年間合計30,300円]
DAZN(年間プラン/一括払い)月々換算2,667円(実質)年間32,000円
DAZN Standard(月額)月額4,200円
DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円		年間合計50,400円
DMM×DAZNホーダイなら年間合計41,760円

※DAZN STANDARD(年間プラン)は「月々払い」「一括払い」ともに年間契約のみ。

「DAZN Standard」で視聴可能なコンテンツ

「DAZNスタンダード」では、国内外のサッカーや日本代表のW杯アジア最終予選、その他のスポーツなど多岐にわたるコンテンツが視聴可能だ。

DAZN Standard 主なコンテンツ

  • 2026年W杯アジア最終予選（アウェイ日本戦はDAZN独占）
  • 独占配信のJ1＆J2、AFCチャンピオンズリーグさらにJ3
  • プロ野球：オープン戦、公式戦およびクライマックスシリーズ(広島東洋カープ主催試合等、一部の試合を除く)
  • ヨーロッパサッカー：ラ・リーガ、セリエAとリーグアン
  • F1、F2、F3やその他のノンライブコンテンツ
  • 日本女子ゴルフ：前38大会中36大会(日本女子オープン、TOTOジャパンクラシックを除く)の予選と決勝ラウンド
  • PFL、プレイブ、インパクトレスリングなど

※DAZN Standardで配信される一部のコンテンツはDAZM Freemium(無料プラン)でも配信されることがあります。

「DAZN Standard」の登録方法

「DAZNスタンダード」のお得な年間プラン(月々払い)に申し込むためには、まずはキャンペーンページにアクセス。「キャンペーンのお申し込みはこちら」から、案内に従って簡単に登録することができる。

DAZN年間プランが最初の3ヶ月・月々500円に割引！12月2日までの登録限定
キャンペーンのお申し込みはこちら

DAZN(ダゾーン)の支払い方法

DAZN視聴料金は以下の方法で支払うことができる。なお、年間視聴パスやアプリ内課金の場合は、基本月額料金と異なる場合があるので注意が必要となる。

DAZNの支払い方法は以下の通り。新たにJ:COM、JCTA加盟局経由での支払い方法にも対応している。

  • 国内発行のクレジットカード、デビットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club）
  • Paypal
  • DAZNプリペイドカード
  • DAZN年間視聴パス
  • Apple ID（アプリ内課金）
  • Amazon（アプリ内課金）
  • Google Play（アプリ内課金）
  • モバイルキャリア決済（Softbank、Y!Mobile、au、UQ Mobile。docomoは「DAZN for docomo 」加入者のみ利用可能）
  • ケーブルテレビ（J:COM、JCTA加盟局）

DAZN(ダゾーン)の視聴方法/視聴可能端末

視聴可能端末

  • スマートフォン（iPhone、Android）
  • タブレット（iPadなど）
  • パソコン（Windows、Mac）
  • テレビ (スマートTV、PS4などのゲーム機、Amazon Fire TV)

他にも気になることがある場合は、 DAZN公式サイトのよくある質問ページ をチェックしてほしい。

DAZN年間プランが最初の3ヶ月・月々500円に割引！12月2日までの登録限定
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