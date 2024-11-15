DAZN(ダゾーン)の年間プラン(月々払い)が最初の3ヶ月間・月々500円に！割引キャンペーンの詳細、登録方法を紹介。実施期間はいつまで？

スポーツチャンネル『DAZN』では、2024年12月2日(月)23時59分まで、お得な年間プラン(月々払い)キャンペーンを実施している。

本記事では、12月2日まで開催されているDAZN年間プラン(月々払い)最初の3ヶ月間・月々500円キャンペーンについて紹介する。

【12月2日まで】DAZN年間プランの割引キャンペーン実施中！

DAZNはの年間プラン(月々払い)に適用されるキャンペーンを実施。2024年12月2日(月)23:59までに申し込んだ方に適用され、最初の3ヶ月間は月々500円(税込)となる。3ヶ月目からは月々3,200円(税込)となるが、合計では30,300円と年間では最もお得な契約だ。

「DAZN Standard」で扱う注目コンテンツでは、W杯アジア最終予選の日本代表戦(※アウェイはDAZN独占)が2024年9月にスタートし、2025年6月まで開催予定。さらにUEFAネーションズリーグや、Jリーグ、ラ・リーガ、セリエAなど注目のサッカーコンテンツはもちろん、F1やプロ野球など多彩なジャンルのスポーツ配信がラインアップに揃う。

DAZNをお得に視聴したいのであれば、おそらく年内最後となるであろう今回のキャンペーン加入をおすすめしたい。

DAZNの料金比較

※DAZN STANDARD(年間プラン)は「月々払い」「一括払い」ともに年間契約のみ。

「DAZN Standard」で視聴可能なコンテンツ

「DAZNスタンダード」では、国内外のサッカーや日本代表のW杯アジア最終予選、その他のスポーツなど多岐にわたるコンテンツが視聴可能だ。

DAZN Standard 主なコンテンツ

2026年W杯アジア最終予選（アウェイ日本戦はDAZN独占）

独占配信のJ1＆J2、AFCチャンピオンズリーグさらにJ3

プロ野球：オープン戦、公式戦およびクライマックスシリーズ(広島東洋カープ主催試合等、一部の試合を除く)

ヨーロッパサッカー：ラ・リーガ、セリエAとリーグアン

F1、F2、F3やその他のノンライブコンテンツ

日本女子ゴルフ：前38大会中36大会(日本女子オープン、TOTOジャパンクラシックを除く)の予選と決勝ラウンド

PFL、プレイブ、インパクトレスリングなど

※DAZN Standardで配信される一部のコンテンツはDAZM Freemium(無料プラン)でも配信されることがあります。

「DAZN Standard」の登録方法

「DAZNスタンダード」のお得な年間プラン(月々払い)に申し込むためには、まずはキャンペーンページにアクセス。「キャンペーンのお申し込みはこちら」から、案内に従って簡単に登録することができる。

DAZN(ダゾーン)の支払い方法

DAZN視聴料金は以下の方法で支払うことができる。なお、年間視聴パスやアプリ内課金の場合は、基本月額料金と異なる場合があるので注意が必要となる。

DAZNの支払い方法は以下の通り。新たにJ:COM、JCTA加盟局経由での支払い方法にも対応している。

国内発行のクレジットカード、デビットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club）

Paypal

DAZNプリペイドカード

DAZN年間視聴パス

Apple ID（アプリ内課金）

Amazon（アプリ内課金）

Google Play（アプリ内課金）

モバイルキャリア決済（Softbank、Y!Mobile、au、UQ Mobile。docomoは「DAZN for docomo 」加入者のみ利用可能）

ケーブルテレビ（J:COM、JCTA加盟局）

DAZN(ダゾーン)の視聴方法/視聴可能端末

視聴可能端末

スマートフォン（iPhone、Android）

タブレット（iPadなど）

パソコン（Windows、Mac）

テレビ (スマートTV、PS4などのゲーム機、Amazon Fire TV)

他にも気になることがある場合は、 DAZN公式サイトのよくある質問ページ をチェックしてほしい。