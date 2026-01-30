『DAZN』が明治安田Jリーグ百年構想リーグ全試合＆オールスターゲームのライブ配信を発表！

『DAZN』は30日、2月6日に開幕する明治安田J1百年構想リーグ、明治安田J2・J3百年構想リーグの全試合、さらにJリーグオールスターDAZNカップをライブ配信することを発表した。

8月の「秋春制」移行を前に、上半期を利用してJリーグに所属する全60クラブが参加する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」。いよいよ2月6日に地域リーグラウンドがスタートするが、『DAZN』は全試合のライブ配信を発表した。さらに、17年ぶりに開催されるオールスターゲームもライブ配信することに。また試合中にはライブチャット機能「FanZone」やアプリ・ブラウザ上のバナーからリアルタイムでオールスターのファン・サポーター投票を実施することになる。

さらに、30日からは今シーズンのJリーグをクイズ形式で紐解く「J.League Preview Show 正解は百年構想リーグ後」、現役Jリーガーが出演する「オレたちが語る百年構想リーグ」といった番組も順次配信する予定となっている。

■「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」配信概要

地域リーグラウンド 全18節

2月6日（金）～5月24日（日） 全18節

プレーオフラウンド

第1戦：5月30日（土）or 31日（日） ※WESTグループ所属クラブのホーム

第2戦：6月6日（土）or 7日（日） ※EASTグループ所属クラブのホーム

■「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」概要

地域リーグラウンド 全18節

2月6日（金）～5月24日（日） 全18節

プレーオフラウンド

第1戦：5月30日（土）or 31日（日） ※WESTグループ所属クラブのホーム

第2戦：6月6日（土）or 7日（日） ※EASTグループ所属クラブのホーム

■「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」関連コンテンツ

「J.League Preview Show 正解は百年構想リーグ後」

1月30日（金）配信開始

出演：橋本直（銀シャリ）、佐藤寿人、安田理大、ゆってぃ、ウエストランド井口

「オレたちが語る百年構想リーグ」

1月30日（金）配信開始

出演：早川友基（鹿島アントラーズ）脇坂泰斗、伊藤達哉（川崎フロンターレ）、谷晃生、菊池流帆（FC町田ゼルビア）喜田拓也、角田涼太朗（横浜F・マリノス）、吉田豊、北川航也（清水エスパルス）