プレミアリーグ
team-logoクリスタル・パレス
Selhurst Park
team-logoチェルシー
Yuta Tokuma

【1月25日】クリスタル・パレス対チェルシーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第23節

【鎌田大地所属】2025-26プレミアリーグ第23節、クリスタル・パレスvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第23節が日本時間1月25日(日)に開催。鎌田大地の所属するクリスタル・パレスと、チェルシーが対戦する。

本記事では、クリスタル・パレスvsチェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレス対チェルシーの試合日程・キックオフ時間

クリスタル・パレスvsチェルシーは、日本時間2026年1月25日(日)にクリスタル・パレスのホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第23節
  • 日時：2026年1月25日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレス vs チェルシー
  • 会場：セルハースト・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

クリスタル・パレス対チェルシーのテレビ放送・ネット配信予定

クリスタル・パレス対チェルシーのU-NEXT視聴方法

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

クリスタル・パレス対チェルシーの予想スタメンは？

クリスタル・パレス vs チェルシー 予想スタメン

クリスタル・パレスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
ディーン・ヘンダーソン
5
マクサンス・ラクロワ
8
ジェフェルソン・レルマ
26
クリス・リチャーズ
20
アダム・ウォートン
3
タイリック・ミッチェル
55
ジャスティン・デベニー
10
ジェレミ・ピノ
19
ウィル・ヒューズ
11
ブレナン・ジョンソン
14
ジャン＝フィリップ・マテタ
1
ロベルト・サンチェス
3
マルク・ククレジャ
24
リース・ジェームズ
23
トレヴォ・チャロバー
34
ジョシュ・アチャンポン
25
モイセス・カイセド
10
コール・パーマー
7
ペドロ・ネト
8
エンソ・フェルナンデス
49
アレハンドロ・ガルナチョ
20
ジョアン・ペドロ

4-2-3-1

CHEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リアム・ロシニアー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CRY
-直近成績

ゴールを許す
3/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

CHE
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

CRY

直近の 5 試合

CHE

0

勝利

3

引分け

2

勝利

4

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0