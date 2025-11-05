40歳C・ロナウド、現役引退は「もうすぐ」。引退後の活動は？「これまで24時間サッカーに生きてきたけど…」

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは、改めて自身の引退時期について語っている。

スポルティングCP、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、ユヴェントス、そしてアル・ナスルと数々のクラブで驚異的なゴール数を積み上げてきたC・ロナウド。ポルトガル代表としても2003年のデビューから223試合に出場し、世界記録となる141ゴールをマークするなど、史上最高の選手の1人として世界のサッカーシーンを長年リードしてきた。

今季もサウジアラビアの強豪アル・ナスルを主将として牽引し、リーグ首位に導く40歳FWだが、先日ポルトガルサッカー連盟から特別賞を授与された際に「長くは続けられないだろう」と引退時期について明かしていた。そして今回、著名司会者ピアーズ・モーガン氏のインタビュー番組に出演すると、改めて残されたキャリアが長くないと語っている。

「（引退は）もうすぐだね。でも、準備はできていると思うよ。もちろんタフだし、難しいだろう。きっと泣いてしまうよ……本当に、本当に辛いと思うけど、25歳くらいから将来の準備はしてきたんだ。そのプレッシャーにも耐えられると思うよ」

また、引退後の活動についても言及。C・ロナウドは不動産業に加えて多彩なCR7ブランドを展開、『Youtube』の登録者は7700万人を超えるなど様々な活動を行っており、先日には『ブルームバーグ』のビリオネア指標で億万長者認定もされている。そして、選手として引退した後はサッカー以外の活動に力を入れていく考えのようだ。

「フットボールでゴールを決めた時のアドレナリンに勝るものはないんだ」

「でも、僕には他にも情熱を注げるものがある。（引退したら）自分の時間、家族との時間、子育ての時間が増えると思うよ。もっと家族を思う人間になりたいし、もっと周りの人と関わりたいんだ。それから、自分の趣味も持ちたい。UFCを見るのが好きだし、パデルも好きだよ」

「そして自分の会社が好きだし、もっと学びたいとも思っている。もちろんYoutuberになるつもりはないけど、もっと活動は増やしたいね。今後は学ぶための時間を増やすつもりだ。面白いことや、今までやったことないことをやってみたい。僕はこれまで、24時間フットボールに生きていて、パフォーマンスを発揮してきたからね」