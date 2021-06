コパ・アメリカ決勝T1回戦の組み合わせ決定！ブラジルはチリと激突…ウルグアイ対コロンビア実現

【欧州・海外サッカー ニュース】コパ・アメリカ2021はグループリーグ全日程が終了した。

コパ・アメリカ2021は、決勝トーナメント1回戦の組み合わせが決定した。

すでにグループA、Bともに上位4チームが決定していたコパ・アメリカ。28日にはグループAの最終節が開催され、アルゼンチンはボリビアと、ウルグアイはパラグアイと対戦した。

アルゼンチンは、ボリビアに4-1と勝利。開始6分、ボックス内でメッシの浮き球パスをパプ・ゴメスが豪快にボレーで叩き込み、先制に成功。さらに30分にパプ・ゴメスがPKを獲得すると、メッシが冷静に決めて2点をリードする。さらに42分、DFラインの背後に飛び出したメッシが飛び出したGKをあざ笑うかのようなループシュートを沈め、試合を決定づける。その後60分に失点したが、65分に出場したばかりのラウタロ・マルティネスが4点目。試合はこのまま終了している。

スアレスを温存したウルグアイは、21分にカバーニがPKで先制点。その後は両者ネットを揺らす場面もあったが、オフサイドの判定で取り消しに。スコアはそのまま動かず、1-0でウルグアイが勝利している。

この結果、グループBの最終順位が確定。そして、決勝トーナメント1回戦の対戦相手が決定した。王者ブラジルは、グループA4位のチリと対戦。またアルゼンチンは、グループB4位のエクアドルとの対戦が決定した。その他、ウルグアイとコロンビアが激突する。

以下、コパ・アメリカ2021決勝トーナメント1回戦組み合わせ

ペルー(B組2位) vs パラグアイ(A組3位)

ブラジル(B組1位) vs チリ(A組4位)

ウルグアイ(A組2位) vs コロンビア(B組3位)

アルゼンチン(A組1位) vs エクアドル(B組4位)